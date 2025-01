Horóscopo de hoje: sábado (11.01.25)

Capricórnio é o signo da racionalidade e da conservação, sem as quais nada pode sobreviver em qualquer fase da vida. O capricorniano está sempre lutando contra grandes perigos para emergir triunfante. As associações mitológicas são incertas, embora haja uma referência tênue a Pã – cuja mãe saiu correndo ao ver sua feiura, mas ele era dono de um carisma junto às ninfas.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias arrojadas. Gosta de agir diretamente nos problemas, sem rodeios. Está sempre em busca de novos estímulos. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Leal, impetuoso e carismático.

Alerta

Os geminianos passam o sábado no alerta, e a rotina é indicada durante este período negativo. Procure mais prático e não deixe nada pendente. Não entre em confronto com a pessoa amada e família. Cuidados com gastos fora do orçamento.

Áries – Os astros incentivam seus negócios. Aumento das finanças. Se esta pensando em firmar compromisso sério com a pessoa amada, vá em frente. Evite a rotina, saia para se divertir. C. 242 M. 5790

Touro – Fase em que alcançará seus objetivos no trabalho. Aproveite o momento positivo para conquistar de uma vez a pessoa amada. Pode sair para se divertir, viajar ou fazer compras de uso pessoal. C. 896 M. 4633

Gêmeos – Você passa o sábado no alerta, e os astros recomendam rotina durante este período negativo no trabalho. Não se irrite com a família. No amor, controle sua inconstância. C. 957 M. 7208

Câncer – Conseguirá resultados acima do esperado no trabalho. Coloque suas ideias em prática e ganhe mais dinheiro. Você tem motivo para sorrir, paqueras vão pintar e animar seu coração. C. 621 M. 3452

Leão – Use sua energia para acertar o andamento do trabalho. A fase é indicada para levar adiante mudanças na decoração de sua casa. No amor, aproveite para declarar o que sente ao seu par afetivo. C. 419 M. 1901

Virgem – Continua uma fase produtiva no trabalho. Aproveite o apoio que recebe e não deixe nada pendente. Quebre a distância entre você e seu amor. Aceite convites para ficar ao lado da família. C. 763 M. 2147

Libra – Fase de equilíbrio na vida profissional. Procure a companhia da família no final de semana. Seu charme está irresistível, atraindo à atenção do seu amor. Pode sair para compras. C. 173 M. 9580

Escorpião – Vá atrás do que interessa ao trabalho. Acertos para questões que estavam emperradas. Pode fazer as mudanças que vem adiando em seu lar. Dê asas a sua imaginação quando estiver com seu par afetivo. C. 675 M. 0364

Sagitário – Pode esperar condições positivas para desenvolver seus projetos. A companhia da família e amigos serão importante no final de semana. Sua estrela promete brilhar no amor. C. 530 M. 2128

Capricórnio – Não faltará energia e oportunidades para fazer o que gosta, principalmente no trabalho. Finanças equilibradas. Tome a iniciativa com seu par afetivo. Final de semana tranquilo. C. 751 M. 4816

Aquário – Os planos profissionais pedem uma maior analise, e a rotina deve ser sua companheira nesta fase. Cuide com gastos fora do orçamento. No amor, dê espaço para seu par afetivo. C.384 M. 5079

Peixes – Você está bem posicionado e deve aproveitar para alcançar os objetivos. Proteção da família e amigos. Chances de ganhos em jogos. A paixão vai dominar sua vida a dois no final de semana. C. 206 M. 8235

