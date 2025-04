Horóscopo de hoje: sábado (12.04.25)

Os arianos são simpáticos, honestos e diretos em seus relacionamentos de amizade, como em tudo o mais na vida. Sérios, conquistam uma amizade facilmente: na verdade, eles são às vezes tão orgulhosos em sua maneira de falar e agir que chegam mesmo a assustar amigos em potencial. Por outro lado, os arianos serão valorizados pela honestidade e franqueza de suas relações.

É uma pessoa persistente, o que fará alcançar altos postos no setor profissional. Gosta da boa comida e tudo o que possa trazer comodidade. Valorizará a vida em família. Tem tendências para trabalhos comunitários. Animado, competente e fiel.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui