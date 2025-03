Horóscopo de hoje: sábado (15.03.25)

A vida sentimental dos nativos de Peixes é um tanto controvertida. Não é nada fácil “agarrar” alguém deste signo. Desconfiado e indeciso por natureza, ele não se entrega facilmente a qualquer tipo de paixão. Precisa sentir-se bem seguro e muito amado, senão torna-se terrivelmente ciumento.

Quem nasceu hoje

Terá facilidade para trabalhos em que precise de um bom administrador. Tem uma maneira singular de ver as coisas. Faz de tudo para alcançar as metas traçadas no trabalho e vida pessoal. É organizado, aplicado e companheiro leal.

Alerta

Os librianos passam o sábado alerta, e os astros aconselham rotina durante esse período. Análise com cuidado o andamento do seu trabalho, adie as mudanças neste setor. No amor, controle as críticas para não magoar seu par afetivo.

Áries – Procure criar um ambiente positivo ao seu redor nesta fase. Conserve os gastos dentro do orçamento. Adote uma postura carinhosa com seu par afetivo. Descanse durante o final de semana. C. 013 M. 4501

Touro – O trabalho esta bem posicionado. Boas chances de sucesso nos negócios realizados em parcerias. Fase estimulante no amor. Saia para festas e encontros de amigos. C. 309 M. 8012

Gêmeos – Aproveite o sábado para colocar em ordem sua vida pessoal e profissional. O dia promete bons momentos com seu par afetivo. Pode sair para encontrar a família e amigos. C. 870 M. 7538

Câncer – Os astros sinalizam com boas possibilidades. Dinheiro extra deve equilibrar as finanças. Positivo para mudanças na decoração de sua casa. Tire o final de semana para ficar ao lado da pessoa amada. C. 223 M. 3194

Leão – Os astros somam forças para que alcance os objetivos. O companheirismo vai falar mais alto neste período com a família. Evite a rotina com a pessoa amada, pode sair para festas e encontros. C. 716 M. 6361

Virgem – Sua inteligência fará com que obtenha bons resultados nos atuais projetos. Seu poder de realização está acentuado. Cumplicidade total no amor durante o final de semana. C. 942 M. 1629

Libra – Você passa o dia no alerta, e deve ter cuidados para não se perder no trabalho. Seu temperamento pode trazer desavenças desnecessárias com a família e seu amor. Evite ambiente agitados. C. 667 M. 2978

Escorpião – O sucesso depende do seu modo de agir, por isso coloque energia nos projetos em andamento. Mudanças no setor doméstico. Pode sair para festas e encontros de amigos. C. 125 M. 4787

Sagitário – Bem posicionado alcançará mais rápido o equilíbrio financeiro. Positivo para novos projetos. A relação com a pessoa amada tende a se aprofundar. Pode sair para se divertir. C. 580 M. 0456

Capricórnio – Pode dar continuação em projetos que estão parados. Favorável para parcerias. Deixe o diálogo comandar o relacionamento com a pessoa amada. Final de semana para sair e se divertir. C. 292 M. 3645

Aquário – Projetos em equipe ganham novo estímulo. Favorável para compras de uso pessoal ou doméstico. Solte-se mais no amor. Pode tentar em jogos. Final de semana positivo. C. 458 M. 1203

Peixes – A presença do Sol ainda no seu signo abre caminhos para promover mudanças profissionais. O setor financeiro comece a dar sinal de melhoras. Proteção da pessoa amada e família. C. 034 M. 9890

