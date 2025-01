Horóscopo de hoje: sábado (18.01.25)

Vivendo sempre cautelosamente, os capricornianos parecem ter uma consciência intuitiva de suas habilidades, que aplicam com inteligência na perseguição de seus objetivos. Quando estão desanimados, poucas coisas os distraem. Contudo, esses ataques de depressão são resultados de desafios que eles próprios se impõem e depois não realizam.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa positiva. Terá facilidades para trabalhar em projetos próprios. Os obstáculos da vida não serão capazes de tirar seu bom humor e vontade de viver. Estará sempre dando apoio à família e amigos. É animado, bem disposto, e forte.

Alerta

Os nativos de Virgem passam o sábado no alerta e os astros recomendam rotina durante este período. Adie as mudanças e inovações para o começo da semana que vem. Evite entrar em atritos com seu par afetivo e família.

Áries – Consolide os projetos que estão em andamento, não deixe nada pendente. Se puder tire o final de semana para descansar e repor as energias. Dê espaço para seu par afetivo respirar. C. 820 M. 2394

Touro – Sua inspiração está em alta, o que fará progredir no trabalho. Pode ir em frente com os novos projetos. Conte com a proteção da família e amigos. Programe passeios ao lado da pessoa amada. C. 934 M. 7109

Gêmeos – Os astros abrem caminhos para que acerte seu trabalho. Fase em que o amor vai falar mais alto. Quebre a rotina, saia para se divertir. Boa vitalidade física e mental. C. 062 M. 5273

Câncer – Deixe de lado posições cômodas e enfrente sem medo novos desafios no trabalho. Seu charme e simpatia vão atrair a atenção de quem deseja. Evite a rotina, saia para se distrair. C. 645 M. 9793

Leão – A fase é positiva para colocar mais energia no trabalho. Favorável para acertos financeiros. Procure estar ao lado da pessoa amada e família durante o final de semana. C. 571 M. 8622

Virgem – Você passa o dia no alerta e deve ter mais atenção com mudanças e inovações. Se organize melhor financeiramente. Evite a teimosia e o ciúme no amor. A saúde pede cuidados especiais. C. 758 M. 4237

Libra – Novas experiências devem trazer o que você almeja no trabalho. Pode iniciar projeto por conta própria. Seu romance passa por uma fase de acertos. Chances de ganhos em jogos. Organismo perfeito. C. 260 M. 1983

Escorpião – Tudo o que tenha relação com o trabalho tende a se concretizar. Ótimo astral para acertos de noivado, namoro ou convivência. Aproveite para ampliar suas relações sociais. C. 396 M. 0565

Sagitário – A fase é positiva. Use sua capacidade de análise para alcançar todos os objetivos no trabalho. Pode aceitar convites para se divertir ao lado dos amigos. O clima com seu amor será muito envolvente. C. 417 M. 6578

Capricórnio – Fase em que o Sol no seu signo contará pontos preciosos no de trabalho. Pode contar com apoio de pessoas influentes. O desejo de dividir a vida com seu par afetivo tomará conta de suas ações. C. 583 M. 9490

Aquário – Confiança e motivação serão suas melhores aliadas neste período. Tenha a prudência como companheira para evitar situações complicadas com sua família. Não force a barra com seu par afetivo. C. 103 M. 3842

Peixes – O dia promete ser positivo, por isso trate de aproveitar tudo o que está acontecendo. Solução para problemas financeiros. Paixão envolvendo a vida a dois. Pode aceitar convites para se divertir. C. 841 M. 4056

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM