Horóscopo de hoje: sábado (19.10.24)

O libriano tem a incessante busca de um equilíbrio que também pode minimizar a necessidade de dinamismo, de movimento inato de cada ser. Buscar o equilíbrio não quer dizer deixar-se aprisionar em um tipo sufocante, mas encontrar na meditação a estabilidade que traz a paz de espírito. Embora não exista um mito definido para simbolizar este signo, Libra é frequentemente associado com Afrodite a deusa da beleza.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa decidida, o que fará com que procure desafios constantes na vida profissional e pessoal. Apresenta forte; poder de concentração. Conquistará sucesso graças a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e talhado para as vitórias.

Alerta

Os taurinos ficam no alerta até às 17h08, e a indicação é de rotina no trabalho e vida pessoal enquanto durar este período negativo. Após esse horário e no restante o final de semana os cuidados serão dos nativos de Gêmeos.

Áries – Bem posicionado, você deve aproveitar para acertar seu trabalho. Dia indicado para sair com a pessoa amada e família. Pode promover mudanças na sua casa. Saúde excelente. Viagens favorecidas. C. 103 M. 9616

Touro – Você fica no alerta até às 17h08, e a indicação é para manter a rotina enquanto durar este período negativo. A noite tudo volta ao normal. Procure o diálogo com seu par afetivo e família. C. 664 M. 2186

Gêmeos – Aproveite o período da manhã e parte da tarde para colocar seus projetos profissionais e pessoas em ordem. A partir das 17h08, você começa a receber a influência do alerta. Se cuide. C. 845 M. 7902

Câncer – Fase em que terá facilidade para acertar a vida pessoal. Pode dar sequência nas mudanças que vem adiando no trabalho. Use sua intuição em jogos. Organismo perfeito. Viagens favorecidas. C. 318 M. 8034

Leão – Acelere os planos de crescimento no trabalho. Positivo para compras ou mudanças domésticas. Forte sintonia com seu par afetivo. Organismo excelente. Aceite convites para um passeio. C. 251 M. 6842

Virgem – Momento positivo para fazer todas as mudanças que vem articulando no trabalho. Sinal verde para compras de uso pessoal. Total entrosamento com a pessoa amada. Organismo perfeito. C. 436 M. 1363

Libra – Fase para expor suas ideias. Projetos ligados ao seu trabalho recebem proteção dos astros. Demonstre o que sente ao seu par afetivo. Muita energia para estar ao lado da família. C. 090 M. 3581

Escorpião – Busque o equilíbrio em tudo o que for realizar. Defenda seus planos, mas nada de exageros. Deixe sua energia surpreender os colegas. Explore o diálogo com a pessoa amada e família. C. 373 M. 4694

Sagitário – Os astros já indicam a calma e nada de atropelos no trabalho. Acerte o que precisa de ajuste. No amor, nada de cobranças. Saúde neutra, por isso se alimente com equilíbrio. C. 712 M. 5729

Capricórnio – Os astros protegem todas as iniciativas. A sua competência e postura devem abrir novas portas para o sucesso. Tire o final de semana para fazer um programa com seu par afetivo. C. 957 M. 2278

Aquário – Aproveite as oportunidades que aparecerem, e não tema novas responsabilidades. Pode contar com a proteção da família e amigos. Evite a rotina na vida a dois, um jantar romântico é uma boa. C. 589 M. 0455

Peixes – Sua competência está em evidência, o que abre os caminhos para o sucesso. Um período de equilíbrio financeiro. Muita energia para se divertir com a pessoa amada. Organismo em ordem. C. 325 M. 1707

