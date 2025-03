Horóscopo de hoje: sábado (22.03.25)

Devido á intensa criatividade o ariano, às vezes não conseguirá concluir o que inicia, pois se aborrece com as longas tarefas. Deve fazer alguma coisa nova quando a monotonia o abater. Procure descobrir algum ângulo novo ou alguma ideia prática que poderá facilitar o seu trabalho. Toda vez que se sentir entediado lembre-se que não é o serviço que faz e sim o excesso de criatividade que possui dentro de si.

É lógico e procura agir dentro dessa linha na vida profissional e pessoal. Terá atração pela política e trabalhos junto ao grande público. Sabe usar o poder como poucos. Será persuasivo, cuidadoso e com grande prestígio em seu meio social.

Os sagitarianos passam o sábado no alerta e os astros aconselham a rotina como o melhor caminho nesse período negativo. Evite assumir responsabilidades que não poderá cumprir. Não deixe o ciúme interferir na vida a dois. Saúde em leve baixa.

