Horóscopo de hoje: sábado (26.04.25)

Os taurinos reagem lentamente as mudanças que possam acontecer ao seu redor; portanto, para eles, o stress se instala gradualmente. Esse stress acontece quando suas vidas não são harmoniosas ou não preenchem suas necessidades. Precisam de uma vida ordenada, pacífica e de uma rotina.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias arrojadas. Gosta de agir diretamente nos problemas, sem rodeios. Está sempre em busca de novos estímulos. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Leal, impetuoso e carismático.

Alerta

Os arianos passam o dia no alerta, e o sábado pede calma diante dos problemas no trabalho. Procure ser mais prático e não deixe nada pendente. Não entre em confronto com a pessoa amada e família. Não descuide da saúde.

Áries – Você passa o sábado no alerta, e os astros recomendam rotina durante este período negativo. Não se irrite por qualquer coisa e lembre-se que esta é uma fase passageira. No amor, controle sua inconstância. C. 750 M. 5204

Touro – Os astros incentivam o setor profissional. O Sol no seu signo abre caminhos para o sucesso. Se está pensando em firmar compromisso sério com a pessoa amada, a hora é boa. Evite a rotina, saia para se divertir. C. 045 M. 3791

Gêmeos – Use sua energia para acertar o trabalho. A fase é indicada para equilibrar tudo o que está com problema. No amor, não force a barra com seu par afetivo. Cuide melhor da sua alimentação. C. 212 M. 9907

Câncer – Fase produtiva no trabalho. Aproveite o apoio que recebe e não deixe nada pendente. Quebre a distância entre você e seu amor. Aceite convites para ficar ao lado da família. Viagens favorecidas. C. 262 M. 0143

Leão – Vá atrás do que interessa ao trabalho. Acertos para questões que estavam emperradas. Pode fazer as mudanças que vem adiando em seu lar. Dê asas a sua imaginação quando estiver com seu par afetivo. C. 478 M. 8360

Virgem – Os assuntos profissionais estão em alta, aproveite para alcançar os objetivos. Proteção da família e amigos. Chances de ganhos em jogos. A paixão vai dominar sua vida a dois no final de semana. C. 409 M. 6231

Libra – Conseguirá resultados financeiros acima do esperado. Pode colocar suas ideias em prática. Você tem motivo para sorrir, paqueras vão pintar e animar seu coração no final de semana. C. 824 M. 7358

Escorpião – Fase de equilíbrio no trabalho e vida pessoal. Procure a companhia da família. Seu charme está irresistível, atraindo à atenção do seu amor. Pode sair para compras no final de semana. C. 976 M. 5582

Sagitário – O momento pede mais empenho no setor de trabalho. No amor, procure dar mais espaço para o seu par afetivo. Final de semana para descansar ao lado da família. 558 M. 4812

Capricórnio – Os planos profissionais estão favorecidos, e a rotina deve mudar para melhor. Bons ventos sopram a favor das finanças. Acredite no seu charme e parta para a conquista do seu amor. C. 187 M. 2075

Aquário – Fase em que alcançará seus objetivos no setor profissional. Aproveite a fase positiva para conquistar de uma vez a pessoa amada. Pode sair para se divertir, viajar ou fazer compras de uso pessoal. C. 491 M. 0639

Peixes – Pode esperar condições positivas para desenvolver o seu trabalho. A companhia da família e amigos será importante no final de semana. Sua estrela promete brilhar no amor. C. 331 M. 9124

