Horóscopo de hoje: segunda-feira (03.02.25)

Os aquarianos são geralmente, serenos e tranquilos e não apreciam as brigas e discussões. Isto não quer dizer, porém, que tenham uma natureza pacífica e resignada; ao contrário, irritam-se facilmente e sua cólera, embora rara, é intensa, silenciosa, violenta e muito perigosa. Os aquarianos desconhecem a vingança e preferem desprezar e ignorar seus inimigos, não dando ao trabalho de persegui-los.

É uma pessoa espontânea, e procura sempre ajudar os mais necessitados. Tem um forte senso de observação. Busca sempre novos desafios. Para ele nada é tão bom que não possa ser aperfeiçoado. Decidido, inteligente e vitorioso.

Os arianos começam a semana no alerta, e os astros aconselham rotina. Adie todo tipo de inovação profissional. Evite gastos fora do orçamento. Controle o que fala para não magoar a pessoa amada e família. Dê atenção à saúde.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM

