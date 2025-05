Horóscopo de hoje: segunda-feira (05.05.25)

Touro tem uma personalidade paciente, firme e digna de confiança. As pessoas sabem o que esperar de um taurino, a menos que alguém cometa o erro de provocá-lo! Cordial e sensual, aprecia as coisas boas. Como é motivado pela sempre presente necessidade de segurança, se revela excelente no que diz respeito aos negócios; confie cegamente nele para planejar e acompanhar uma nova ideia com firme atenção aos detalhes.

Quem nasceu hoje

O sucesso virá através do próprio esforço. Está sempre preocupado em ajudar as pessoas mais carentes da sociedade. A família é o seu porto seguro. A simpatia é uma de suas maiores virtudes. É franco, bondoso e forte amigo.

Alerta

Os leoninos ficam no alerta até às 16h41, e a indicação é para manter a rotina enquanto durar esta fase negativa no trabalho e vida pessoal. Após esse horário os cuidados serão dos virginianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – O momento atual ativa sua rotina e você está pronto para realizar novos trabalhos e assumir compromissos financeiros. Pode colocar em prática a ideia de mudar a vida e montar um negócio. O amor vem com tudo. C. 429 M. 5741

Touro – Você ainda tem alguns desafios para resolver no lar. A rotina pode estar cansativa e sem graça. Procure dar apoio à família, acertar a vida afetiva e ser amoroso com todos. Trabalho equilibrado. C. 886 M. 4393

Gêmeos – O Sol traz um baixo astral, defenda-se com otimismo e confie mais nas suas qualidades. Evite iniciar negócios, mudar o setor profissional e gastar além do que pode. Será importante estar com seu amor. C. 308 M. 6035

Câncer – A Lua está no seu signo influenciando sua segunda casa astral. O dia será calmo, pode assumir novos compromissos profissionais. Facilidade para resolver as finanças. Amor em festa. C. 718 M. 0586

Leão – Você acorda no alerta, e ficará neste período até às 16h41. Deixe as decisões profissionais, financeiras e familiares para o período da tarde. Seja persistente em relação ao amor, que tende se equilibrar. C. 637 M. 8253

Virgem – O período da manhã será tranquilo, mas como vai entrar no alerta, procure logo cedo programar essa fase. As respostas que estava esperando para hoje vão ficar de molho. Seu amor vai exigir atenção. C. 264 M.1608

Libra – A palavra atual é confiança em seu amor e acertos que irão melhorar o relacionamento. Mude imediatamente de atitude e seja feliz. Novas chances nas finanças. Saia para compras no lar. Dê apoio a Câncer. C. 115 M. 2827

Escorpião – Dia que haverá colaboração das pessoas que trabalha. O setor financeiro tende a crescer. Positivo para compras, mudanças nos negócios e até planejar viagens. Amor em alto astral. C. 456 M. 7498

Sagitário – O período traz novas chances na vida familiar e profissional. Terá a possibilidade até de mudança de residência. Seu olhar vai cruzar com o sucesso que tem em suas mãos. Amor com romance. C. 074 M. 3149

Capricórnio – Nesta fase não deve se acomodar, existem pessoas que querem colaborar com seus negócios. Analise bem, perceba que pode aumentar seus ganhos. Não é hora de indecisões. Seu amor procura agradar. C. 345 M. 4018

Aquário – O Sol na sua quarta casa astral o coloca a frente de negócios da família. Pode incluir compra, venda, reforma de imóvel, além da decoração. Cuide dos papéis e documentos. Amor agitado. C. 923 M. 1976

Peixes – Dia que deve ser direto nos projetos de sua responsabilidade. Não espere e conte com o melhor. A família está feliz com sua presença. Os negócios fluem e pode pensar numa parceria. Amor de coração aberto. C. 697 M. 8764

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM