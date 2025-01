Horóscopo de hoje: segunda-feira (06.01.25)

O ambicioso e esforçado capricorniano, não é do tipo fatídico. Gosta das coisas bem planejadas e organizadas, mas a maioria tem um apurado senso de humor. Embora este aspecto da sua personalidade não seja imediatamente percebido, gostam de se divertir e divertir os outros, tanto quanto os signos mais extrovertidos do Zodíaco.

Quem nasceu hoje

Procura estar sempre a par de tudo o que acontece a sua volta. A informação é muito importante para esse nativo. Cumpridor dos seus compromissos, cobrará das pessoas à sua volta o mesmo. Interessado, minucioso e inteligente.

Alerta

Os nativos de Áries começam a semana no alerta, e a rotina é indicada enquanto durar este período negativo. Não negocie ou realize mudanças no setor de trabalho. No amor, evite querer impor suas vontades ao seu par afetivo.

Áries – Você acorda no alerta, a Lua desfavorece novas ações financeiras e profissionais. Instabilidade emocional. Evite discussões com pessoas do trabalho. Controle a alimentação, evite bebidas. Não viaje. C. 173 M. 3526

Touro – Dia que haverá boa movimentação social, convites de sócios e familiares. Sossego doméstico e chances de viagens e compras. Nada a lamentar. Boas surpresas financeiras. Saúde ótima. C. 864 M. 1937

Gêmeos – O setor profissional caminha para a estabilidade financeira. Aproveite para resolver alguns problemas familiares. Nada de desânimo e muito menos irritação. Seja mais atencioso com seu amor. C. 304 M. 9860

Câncer – O planeta Vênus, começa a transitar na sua favorável nona casa. Grande dinamismo no trabalho e negócios. Clima de paz, amor e dinheiro com amigos, sócios, superiores e com a família. C. 442 M. 2437

Leão – Você esta um tanto exigente e esgotado, relaxe e aceite colaboração em sua área profissional. Não se irrite com a família. Espere que logo terá grandes e positivos desafios nos negócios. Inspiração no amor. C. 539 M. 0148

Virgem – A presença do Sol na sua quinta casa, é indício de sucesso nos vários setores de sua vida. Bons desafios pela frente no trabalho, negócios e chances de renovar seus planos. Amor sincero. Tente na loteria. C. 993 M. 4680

Libra – A influência deste dia traz chances de renovar seu lar, pode inclusive comprar, vender e reformar sua casa. Momentos de inspiração no amor. Você se sente livre para negociar. Grande força interior. C. 785 M. 6206

Escorpião – O período é de boas e positivas mudanças. Amanhã Marte, passa a influenciar sua nona casa astral. Estão previstos sucesso profissional, financeiro e afetivo. Grande força interior. C. 253 M. 9895

Sagitário – Os astros indicam um bom período para programar os negócios e organizar suas finanças. Muitos desafios na vida financeira, o sucesso esta presente. Conte com a família. Iniciativas domésticas. C. 051 M. 8917

Capricórnio – O Sol no seu signo abre caminhos para solução de uma porção de problemas. Tanto a área doméstica quanto a profissional estão em fase de progresso e tranquilidade. Inspiração no amor. C. 617 M. 5791

Aquário – Nesta fase não deve abusar das suas energias, procure relaxar o máximo que puder. Não deixe que interfiram em sua vida íntima. Evite novos gastos ou mudanças financeiras no lar. C. 419 M. 3357

Peixes – Você finalmente tem Vênus, o planeta do amor no seu signo. Gradativamente irá superar os problemas afetivo e até financeiro. Relaxe os nervos. Em alta compras e viagens. Cuide da aparência. C. 521 M. 7075

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM