Horóscopo de hoje: segunda-feira (10.03.25)

A vida sentimental dos nativos de Peixes é um tanto controvertida. Não é nada fácil “agarrar” alguém deste signo. Desconfiado e indeciso por natureza, ele não se entrega facilmente a qualquer tipo de paixão. Precisa sentir-se bem seguro e muito amado, senão torna-se terrivelmente ciumento.

Quem nasceu hoje

Está sempre preparado para os desafios, jamais desiste de um objetivo. Nunca recua diante de um problema. Será uma pessoa ligada a família e seus costumes. Gosta de ajudar os mais necessitados. É interessado, imparcial e audacioso.

Alerta

Os leoninos começam a semana no alerta e o mais indicado neste período negativo é a rotina no trabalho. Controle as mudanças de humor para não magoar seu par afetivo. Viagens desfavorecidas. Contenha os gastos. Aja com bom senso.

Áries – A influência de Mercúrio no seu signo indica a facilidade para desfazer um mal-entendido com a família. Cresce sua impetuosidade e brilho, apenas evite iniciar novos negócios e gastos. Amor no ponto certo. C. 673 M. 4506

Touro – Você passa por uma fase que deve se organizar para contar com novidades nos negócios. Não confie em qualquer um. Cuidado com invejosos. Deixe a paz se instalar no seu coração. Amor com discussões. C. 915 M. 2954

Gêmeos – Um bom dia no trabalho com chances elevadas para quem lida com o comércio. Tempo de ganhar mais. Na família, você recebe compreensão. Saúde equilibrada. Conte com o seu amor. C. 742 M. 6165

Câncer – A Lua está no seu signo, o momento é oportuno para resolver os negócios da família. É tempo de usufruir de um melhor relacionamento afetivo. Solução de muitos problemas que o incomodam. C. 489 M. 8044

Leão – O seu dia será no alerta, cuidado para não descontar seu estresse na família e muito menos no trabalho. Não assine contratos, viaje ou saia para novos gastos. Controle a teimosia. Amor com exigências. C. 096 M. 5370

Virgem – Você está pronto para organizar a vida financeira. Pode pensar em novas parcerias. Conte com a família, há novos estímulos para melhorar as despesas. Conte com Aquário e Câncer. Forte ligação no amor. C. 804 M. 7493

Libra – Nesta fase seus planos estão mais acelerados, você tem tudo para ganhar mais, realizar compras e mudar os negócios da família. Dê atenção à saúde. No amor muitas fantasias e até iniciar nova convivência. C. 310 M. 4095

Escorpião – Período que cresce as oportunidades de melhorar seus ganhos e até iniciar um novo trabalho. Aceite a colaboração da família. Chances de vitória para quem tem seu próprio negócio. Amor sem obstáculos. C. 627 M. 5812

Sagitário – Dia para resolver os problemas da família e evitar tantas exigências. Procure ser mais prestativo com as pessoas do trabalho. Aproveite a influência de Vênus e Mercúrio na sua quinta casa. Amor com segurança. C. 067 M. 6235

Capricórnio – A fase indica chances de solucionar os problemas financeiros que o preocupavam. Não faça tantas exigências e evite novos gastos. Mais uns dias terá o sucesso que busca. Amor com Libra ou Leão. C. 558 M. 1723

Aquário – Você terá chances de conquistar o equilíbrio com a família e acertar situações financeiras que preocupavam. Tudo está certo, inclusive no amor. Não reprima seus sentimentos. C. 137 M. 3784

Peixes – Período positivo para transformar os problemas em sucesso tanto no trabalho como no lar. Você vai se encantar com a felicidade que irá usufruir. Viva as emoções e seja feliz com seu amor. Tente na loteria. C. 783 M. 9632

