Horóscopo de hoje: segunda-feira (13.01.25)

O capricorniano não mede esforços para atingir a estabilidade financeira e, é capaz de premeditar o mal, para os que se opõe aos seus projetos, com isso acaba acreditando que o sucesso na vida é medido pelas realizações materiais. É dono de uma capacidade de raciocínio acima da média, o que o motiva para as ciências exatas, principalmente na área da matemática pura, economia, engenharia, física e desenho industrial.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa capaz de fazer o máximo pelos outros. Todas as favorabilidades que terá na vida virão de sua força de vontade e persistência. Possui qualidade para se tornar uma pessoa voltada para o comércio e administração de bens.

Alerta

Os cancerianos começam a semana no alerta, e os astros indicam a rotina como o melhor caminho. Se puder adie todo tipo de mudanças no trabalho. Não entre em discussões. Cuidado com gastos fora do orçamento. Saúde em leve baixa.

Áries – Fase para se recuperar da agitação das festas do fim de ano e, desfrutar da paz em casa. Vênus não protege suas finanças e acertos profissionais. Trabalho cansativo. Poderá contar com novos amigos. C. 037 M. 3752

Touro – Os astros indicam um período movimentado no trabalho e negócios. Os contatos profissionais serão excelentes. Positivo para viagens, compras e mudanças no lar. Amor com vibração. C. 998 M. 0570

Gêmeos – Fase que estará cercado de pessoas alegres. Pode pensar em mudar alguns dos seus negócios e trabalho. O sucesso o espera. Estabilidade no seu lar. Amor com definição. C. 809 M. 2984

Câncer – O seu dia é no alerta e você deve evitar problemas com a família. Melancolia passageira. Silencie sobre as mágoas. Adie compras à prazo, viagens e decisões afetivas. Cuide da saúde. Humor instável. C. 172 M. 7691

Leão – Você sente as energias se renovarem e com mais vontade de organizar os negócios e trabalho. O começo do ano novo é em clima de sucesso. Planeje os próximos passos no lar. Surpresas no amor. C. 581 M. 4256

Virgem – Sol e Mercúrio em Capricórnio fazem sua companhia ser agradável. Estará mais compreensivo com as pessoas do trabalho e negócios. Surpresas inesperadas no lar. Vênus traz paixão. C. 652 M. 9425

Libra – Poderá contar com a família e escolher o caminho certo para realizar mudanças no seu lar. Em alta reforma, construção e até melhoras na decoração. Surpresa no amor. Atmosfera agradável no trabalho. C. 341 M. 8036

Escorpião – Os problemas financeiros devem ser resolvidos com facilidade. Conte com Peixes e Touro. Pode pensar em iniciar novos negócios e acertar rápido as pendências do trabalho. Amor verdadeiro. C. 710 M. 2587

Sagitário – Você tem a seu favor a presença de Mercúrio na sua segunda casa astral. Favorecido seus negócios. Mudanças no trabalho e no lar trarão prazer e novos ganhos. Convites para sair da rotina. C. 593 M. 0306

Capricórnio – Nesta fase não precisará de esforço para melhorar seus ganhos. Poderá contar com pessoas do trabalho e negócios. Emoções no seu caso de amor. Período que tem Câncer trazendo muita paixão. C. 421 M. 6843

Aquário – A influência dos astros trazem diversas dificuldades. Modere seus sonhos e adie mudanças nos negócios. Evite criticar a família. Os problemas financeiros não serão resolvidos agora. C. 604 M. 1112

Peixes – Novidades no setor de negócios que voltam a crescer. Fase de satisfação no plano familiar e chances de resolver os problemas financeiros. Usufrua deste bom período com seu amor. Saúde ótima. C. 268 M. 5272

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM