Horóscopo de hoje: segunda-feira (20.01.25)

Capricórnio está longe de ser uma pessoa apaixonada, mas saberá conquistar a pessoa certa pois ela perceberá que por trás desse alguém aparentemente frio que raramente faz elogios e cumprimentos corteses, há um ser meio, sincero e leal que sabe amar e ser amado.

Quem nasceu hoje

Quando inicia um projeto, nada o fará desistir. A determinação é o seu ponto forte. Preza a liberdade no que se refere ao modo de atuar. Um de seus maiores objetivos é por um mundo melhor. É prestativo, verdadeiro e paciente.

Alerta

Os librianos começam a semana no alerta, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. A fase pede cuidados no trabalho. Evite ser intransigente com seu par afetivo e família. Cuide da alimentação. Viagens neutras.

Áries – Período que precisará economizar mais, evite novos gastos, mudanças nos negócios e trabalho. Vênus, na sua desfavorável 12ª casa, desiquilibra as finanças e o setor afetivo. Preocupação com a família. C. 410 M. 0106

Touro – As influências astrais trazem boas notícias sobre seus negócios e trabalho. Saberá conquistar o sucesso ainda mais e atuar nas áreas financeira, jurídica, turística, escolar ou imobiliária. Amor vibrante. C. 874 M. 7829

Gêmeos – Dia para organizar seus negócios e trabalho. As viagens e movimentação no ambiente doméstico estão beneficiadas. Aproveite este período. Amor com ótimas decisões. Saúde perfeita. C. 582 M. 4058

Câncer – Fase que suas esperanças se renovam, usufruirá de boas aberturas nos negócios e ótimas mudanças no setor profissional. Apoio de sócios, colegas de trabalho ou superiores. Forte magnetismo no amor. C. 149 M. 6497

Leão – Atividades ligadas ao público e realizadas em grupo estão em destaque. Habilidade para acertar os problemas da família e ter uma fase feliz. Equilíbrio nas finanças. Conte com Aquário. Seu amor está com ciúmes. C. 662 M. 3530

Virgem – A Lua esta no seu signo, você estará voltado a dar suporte à família e resolver os problemas. Facilidade para organizar suas compras, o trabalho e ter apoio para novos negócios. Conte com Peixes e Touro. C. 098 M. 5671

Libra – O seu dia será no alerta, então evite discussões com a família. Não deixe que seu mau humor interfira na vida afetiva. Os astros indicam ficar na rotina. Adie mudanças nos negócios ou novos gastos. C. 309 M. 8940

Escorpião – Bom dia para resolver assuntos da família, aproveite para realizar mudanças na decoração do seu lar. Trabalho em alto astral, assim como nas finanças. Apoio do seu amor. Tente na loteria. C. 717 M. 9854

Sagitário – O dia promete sucesso no trabalho e aumento nos ganhos. Ótima transformação no seu círculo de amizades. Os negócios ganham novo impulso. A pessoa amada colabora financeiramente. Tente na loteria. C. 206 M. 0212

Capricórnio – A fase atual é de bom astral e com isso terá colaboração espontânea da família. Possibilidade de abrir novas frentes de trabalho. Saiba aproveitar e conte com Peixes e Câncer. Intuição forte no amor. C. 928 M. 7461

Aquário – Você finalmente saiu da fase negativa, o Sol já esta no seu signo. Boas mudanças no setor financeiro e profissional. A pessoa amada enche você de carinhos. A família dispensa muita atenção. C. 637 M. 2724

Peixes – A partir de agora o Sol passa a transitar na sua desfavorável 12ª casa. Será um período mais difícil no seu lar e trabalho. Evite qualquer tipo de mudança, inclusive de humor. C. 151 M. 4383

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM