Horóscopo de hoje: segunda-feira (21.10.24)

O libriano costuma ser um pouco idealista e sonhador demais em termos de vida romântica. Isso poderá levá-lo a um certo desapontamento com relação a suas expectativas nesse setor. Procure observar que você não conseguirá resolver todas as suas questões emocionais usando apenas o charme e diplomacia.

Quem nasceu hoje

Tem habilidade para resolver os assuntos mais delicados com extrema sabedoria. Trabalha sempre pensando no futuro. Não gosta dos atalhos, procura realizar as tarefas sem pular etapas. É observador e inteligente.

Alerta

Os geminianos começam a semana no alerta, e os astros aconselham rotina no campo de trabalho. Cuidado para não magoar as pessoas à sua volta com palavras fortes. Não se irrite com seu par afetivo e família. Saúde em leve baixa.

Áries – Fase que ninguém segura sua vontade de conquistar seus objetivos profissionais e financeiras. Apoio de Virgem e Leão. Apenas não se envolva em problemas da família. Felicidade no amor. Relaxe os nervos. C. 682 M. 2398

Touro – A influência da Lua no seu signo traz a certeza que o sucesso profissional e financeiro estão em suas mãos. Decisões importantes em novos negócios. Notícias de longe. Amor e paixão. C. 338 M. 6251

Gêmeos – Você fica no alerta até às 19h51, o jeito é ficar na rotina. Portanto deixe o trabalho, decisões financeiras e novos gastos para amanhã. Onda de nervosismo. A pessoa amada procura colaborar, aceite. C. 103 M. 4034

Câncer – Período que você acredita que não vai atingir o que quer. Controle o humor e saiba que conseguirá resolver tudo que o incomoda. Conte com Libra e Touro. Amor com participação. A noite entrará no alerta. C. 518 M. 8581

Leão – A fase atual traz a certeza do sucesso profissional e financeiro. Proteção de Mercúrio e a partir de amanhã do Sol. Conte com a independência financeira. Negócios em fase de expansão. Lar e amor em paz. C. 229 M. 3740

Virgem – Período para planejar e executar os negócios e trabalho. Seu senso de justiça trará as pessoas certas para atingir o sucesso. Positivo para compras, viagens e acertar problemas do lar. Amor paciente. C. 065 M. 7607

Libra – Fase que se acentuam as oportunidades de mudar o rumo profissional. Não tenha medo, o sucesso esta garantido. Aceite opiniões e conte com tranquilidade no trabalho. Desejos atendidos pelo seu amor. C. 042 M. 2017

Escorpião – Você sente que há mudanças no ar e que faltam poucas horas para a proteção do Sol. Planeje os próximos passos. A primeira providência é se livrar de pensamentos negativos e os sugadores de energia. C. 459 M. 5493

Sagitário – Você tem algumas horas para resolver uma porção de problemas familiares e profissionais. Amanhã às 22h16, o Sol passa a transitar pela sua desfavorável 12ª casa. Terá início seu inferno astral. C. 915 M. 0826

Capricórnio – Dia que sente que deve dar mais impulso nos negócios da família. Conseguirá alcançar o sucesso financeiro. Trabalho com força total. Boa energia para levar os projetos adiante. Tudo azul no amor. C. 725 M. 9971

Aquário – A sua intuição e sensibilidade mostrarão o melhor caminho nesta fase. Apoio da família, boa entrada de dinheiro e chances para mudar de residência. Trabalho com sucesso. Amor envolvente. C. 694 M. 4763

Peixes – Nesta fase estará ao lado de Escorpião e Câncer. Conseguirá encontrar o equilíbrio doméstico. Grande inspiração no amor. Em alta viagens, início de negócios e acertos financeiros com a família. C. 873 M. 1140

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM