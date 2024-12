Horóscopo de hoje: segunda-feira (23.12.24)

O capricorniano positivo se caracteriza pela persistência e pela firmeza de opinião. Quando decide qual é a meta que norteará sua existência prosseguem até o fim, a despeito dos obstáculos que tenham que enfrentar. Entregam-se de corpo e alma ao trabalho, a ponto de se isolarem dos amigos e abandonarem todas as compensações de lazer e descanso.

Quem nasceu hoje

É dono de uma personalidade marcante. Conseguirá êxito em todas as atividades que exercer. Tem um grande amor pelo lar e familiares. Procure não se descuidar do aspecto físico, mantenha-se em boa aparência. Cativante, inteligente e fiel.

Alerta

Os librianos começam a semana no alerta, e os astros aconselham rotina enquanto estiverem nesta fase negativa. Não crie situações desagradáveis no setor de trabalho. No amor, dê espaço para seu par afetivo. Saúde em leve baixa.

Áries – Marte, estará abrindo seus espaços a partir do dia 7 de janeiro, até lá terá dificuldades para dar sequências no seus negócios e trabalho. Fuja da comodidade. Amor comprometido. C. 478 M. 9580

Touro – A fase é propícia para negócios, compra de presentes e acertos financeiros. Positivo para viagens, inclusive para rever parentes. Todos o favorecem. Tente em jogos. Amor vibrante. Saúde ótima. C. 501 M. 1972

Gêmeos – Período que precisará de cautela com os negócios e evitar gastos fora do orçamento. Preocupações com a família. Preste atenção nos presentes dos amigos, não esqueça de ninguém. Melhore a vida afetiva. C. 359 M. 2245

Câncer – A influência do Sol no seu signo oposto é sinal de tranquilidade. Dê um tempo às mudanças no trabalho e negócios, esta tudo bem é só usufruir. Programe seu Natal. Sedução no amor. Saúde ótima. C. 997 M. 0718

Leão – O dia será equilibrado, você recebe carinhos e atenção da família e colegas de trabalho. Boa movimentação na vida profissional. Clima de progresso nos seus negócios. Definições no amor. C. 814 M. 4868

Virgem – A Lua esta no seu signo melhorando o seu humor e com isso, pode sair para as últimas compras de Natal. Acredite no seu poder de intuição e se acerte com seu amor. Tente na loteria. C. 633 M. 5356

Libra – Você esta passando pelo alerta, a Lua desfavorece novas ações financeiras e domésticas. Lado emocional bastante sensível. Cuidado para não magoar sua família. Amor com ciúmes. C. 165 M. 7151

Escorpião – Fase que não deve se acomodar, saia para compras, encontro de amigos e aceitar convites da família para a noite de Natal. Maior firmeza nas ações financeiras. Dia especial no amor. C. 582 M. 1623

Sagitário – Você tem a seu favor a presença do Sol na sua positiva segunda casa. É hora de apostar na sua felicidade e conquistar o prestígio que deseja no setor profissional e financeiro. Amor suave. Saúde ótima. C. 203 M. 8239

Capricórnio – A presença do Sol no seu signo ativa suas energias físicas e espirituais. Clima de sucesso e tranquilidade no lar e no trabalho. Novidades sobre os parentes. Amor com fidelidade. Saúde ótima. C. 729 M. 2095

Aquário – Bem amigo aquariano, começa a jornada do Sol na sua desfavorável 12ª casa. Dê mais atenção ao seu sistema nervoso. Controle o seu jeito autoritário e não se feche para o amor. C. 314 M. 4407

Peixes – Dia propício para programar o seu Natal e encontros com a família. Boa fase para quem ama e tem o coração cheio de emoções. Otimismo nas finanças. Conte com amigos de Áries, Gêmeos e Leão. C.842 M. 3690

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM