Horóscopo de hoje: segunda-feira (24.03.25)

Direto, impaciente e de raciocínio rápido, o típico ariano tem pouco tempo para histórias intermináveis. Gosta de piadas óbvias, do humor instantâneo de comediantes sérios e de comédias movimentadas. Buscam no humor uma forma de chamar a atenção socialmente ou no trabalho.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa alegre e de bom coração. Sua criatividade e capacidade terão influência direta no sucesso profissional. Estará sempre ajudando os mais necessitados, pois não aceita as desigualdades sociais. Disposto, arrojado e inteligente.

Alerta

Os capricornianos ficam no alerta até às 12h26, e a rotina continua sendo imprescindível durante este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos aquarianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Você sente suas energias se renovarem e, com isso conseguirá superar uma porção de problemas da área profissional e familiar. Mas, fique atento aos invejosos e aproveitadores. Aja com maturidade no amor. C. 384 M. 9317

Touro – A influência astral desta fase indica problemas com amigos, sócios e familiares. O ideal é não passar dos limites, inclusive na área financeira. Conserve o que já conquistou. Amor em paz. C. 227 M. 8281

Gêmeos – Nesta fase seu valor profissional e financeiro será elogiado por todos que fazem parte dos seus negócios. Terá ajuda de Sagitário e Peixes. Amor e sexo com ótimas vibrações. Saia para compras domésticas. C. 175 M. 4094

Câncer – Período que terá força de vontade para organizar o trabalho. Você sente bem para ir as compras, viagens e até iniciar novos empreendimentos. Vida social intensa, aceite convites. Amor neutro. C. 946 M. 6605

Leão – A influência atual de Sol é o que precisa para dar uma guinada nos seus negócios. Estará inspirado para renovar sua vida profissional e familiar. Conseguirá entender até os invejosos. Amor sem segredos. C. 452 M. 7439

Virgem – Nesta fase deve se aliar a família e resolver os problemas existentes. Boas condições em sua vida profissional e acertos financeiros que necessita. Não discuta com Capricórnio e Áries. Amor com atração. C. 367 M. 0950

Libra – Você precisará resolver problemas da família e evitar discussões ou disputas. Mantenha a calma com a correria do trabalho, e conte com a segurança nas finanças. É hora de viver bem com a pessoa amada. C. 206 M. 9164

Escorpião – Período que terá novas ideias sobre como melhorar seu trabalho e negócios. Todos estarão prontos a colaborar, incluindo a família. Deixe a indecisão de lado, e vá em busca do sucesso. Amor estável. C. 119 M. 5378

Sagitário – Dia propício para buscar entendimento com sócios, superiores e até com a família. Não fique esperando que as coisas aconteçam, vá atrás do melhor. Negócios e finanças em alta. Amor e paixão. C. 731 M. 4628

Capricórnio – Você ainda acorda no alerta, a Lua estará no seu signo a partir das 12h26. Deixe decisões financeiras, domésticas e até do trabalho para o período da tarde. Evite críticas ao seu amor. Cuide da saúde. C. 840 M. 3599

Aquário – A influência astral deste dia traz uma certa tranquilidade. O início da manhã será positivo para resolver assuntos familiares e compras. Mas, procure se organizar, entrará no alerta às 12h26. Trabalho em ordem. C. 651 M. 7719

Peixes – Há grandes oportunidades para crescer em termos financeiros e profissionais. Você sente boas energias ao seu redor. Intuição aguçada, vem uma vida mais tranquila. Novos rumos no amor. C. 398 M. 1847

