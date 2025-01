Horóscopo de hoje: segunda-feira (27.01.25)

Para o aquariano, a casa apresenta um interesse passageiro. Na verdade, os nativos deste signo estão mais preocupados com os problemas sociais do que em criar uma casa bonita. São generosos e gostam de partilhar suas posses. Embora muitos deles se casem, não se preocupam com as convenções próprias do casamento, como uma casa bem montada por exemplo.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa alegre e de bom coração. Sua criatividade e capacidade terão influência direta no sucesso profissional. Estará sempre ajudando os mais necessitados, pois não aceita as desigualdades sociais. Disposto, arrojado e inteligente.

Alerta

Os capricornianos começam a semana no alerta e os astros aconselham rotina no trabalho e vida pessoal. Evite entrar em confronto com seu par afetivo. Adie compras no crediário ou pedidos de empréstimo financeiro. Dê atenção à saúde.

Áries – Você terá que conviver com bons e maus momentos, Vênus transita na sua desfavorável 12ª casa. No setor financeiro, o ideal é evitar novos gastos. Controle as contas. Evite cenas de ciúmes com seu amor. C. 682 M. 4063

Touro – Fase para resolver antigos problemas ligados ao trabalho e até os negócios da família. Cuidado ao lidar com Capricórnio e Áries. Não conte seus segredos a ninguém. Cuide da saúde. Colabore com seu amor. C. 564 M. 2729

Gêmeos – As influências estão positivas para organizar o trabalho, negócios e finanças. Enfim terá o sucesso almejado. Apenas, seja mais diplomático com a família, evite tantas exigências. Amor agradável. C. 978 M. 3851

Câncer – Período que deve aceitar apoio em sua área profissional. Esperanças financeiras se renovam. Pode iniciar novos negócios ou parceria. Seja mais atencioso com seu amor. Evite as mudanças de humor. C. 639 M. 1618

Leão – Fase que estão reforçadas suas melhores qualidades. O ambiente doméstico vem com excelentes mudanças, terá paz em família. Humor estável com seu amor. Tente na loteria. Pratique esporte. C. 407 M. 9345

Virgem – Dia que não deve abusar do bom relacionamento familiar, colabore financeiramente. Sinais de mudanças profissionais. Pode sair para compras domésticas e pensar em mudar de residência. Amor suave. C. 295 M. 5480

Libra – O período traz Vênus seu planeta na sua sexta casa astral. Você estará propenso a cuidar mais da sua aparência e da saúde. Transmitirá mais amor e paixão à pessoa amada. Tente na loteria. C. 053 M. 7075

Escorpião – Período que deve dar apoio à sua família e, resolver problemas pendentes. Pode sair para compras para o seu lar, incluindo decoração. Emoções a valer. Finanças em alto astral. Tente na loteria. C. 817 M. 6406

Sagitário – Vai começar uma nova fase na vida profissional, financeira e familiar. Possibilidade de mudanças no lar, viagens, compras e acertos de dinheiro. Seu amor está mais receptivo, vai curtir mais a paixão. C. 316 M. 8192

Capricórnio – O dia é de alerta, pode ter uma leve indisposição. Evite assumir ares de derrotista. Desfavorável para viagens, compras, mudanças no lar e negócios a prazo. Ciúmes infundados. C. 506 M. 1982

Aquário – Fase que está mais inspirado e terá a seu favor a presença da família nos projetos financeiros. Relaxe e vá em busca dos seus sonhos. Criatividade solta no amor. Vem alguém especial no seu coração. C. 725 M. 0534

Peixes – Neste período deve ficar na rotina o máximo que puder. Desfavorável para viagens, compras, visitas e início de novos projetos financeiros. Vênus no seu signo segura os problemas afetivos. Trabalho exigente. C. 147 M. 2193

