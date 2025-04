Horóscopo de hoje: segunda-feira (28.04.25)

Os taurinos são muito apegados à família. O respeito aos pais e aos irmãos mais velhos, isto é, a dignificação da hierarquia, é uma de suas principais atitudes. Esta virtude, porém, tem seu lado prejudicial, pois muitas vezes a felicidade pessoal de um filho de Touro é prejudicada por não ele coragem de se rebelar contra a família se está lhe proíbe um determinado casamento ou desaprova determinada atividade.

Quem nasceu hoje

Batalhador incansável, nunca deixa um trabalho ou problema pendente. É o empreendedor do zodíaco, pois tem muita energia. A personalidade forte fará com que se destaque. É persistente, inovador e amigo leal.

Alerta

Os nativos de Touro começam a semana no alerta, e o melhor a fazer nesta fase negativa será manter a rotina. Controle as palavras para não magoar seu par afetivo e família. De um tempo nos gastos. Adie as mudanças no trabalho.

Áries – Você recebe a influência da Lua o que dá maior sensibilidade para resolver em paz os negócios da família. Esta prevista uma melhora financeira a partir do dia 30. O amor se consolida. Melhora a saúde. C. 729 M. 1997

Touro – O dia é de alerta, evite mal entendidos no ambiente de trabalho e no lar. O ideal hoje é ficar na rotina, não realiza mudanças no rumo dos negócios. Cuide mais do sistema nervoso. Amor neutro. C. 348 M.5486

Gêmeos – A fase atual traz o Sol na sua desfavorável 12ª casa. Evite a imprudência nos negócios, deixe tudo como está. O setor profissional exige uma atenção especial, cuidado em quem confiar. Amor com ciúmes. C. 516 M. 2819

Câncer – Dia que pode realizar novos negócios, compras, encontros de trabalho e movimentar as finanças. Novidades positivas em seu lar, isto é, solução dos problemas. Amor em alto astral. Saúde perfeita. C. 117 M. 8874

Leão – Período que conseguirá realizar a maior parte dos seus objetivos. Você sente que há cada vez mais chances de sucesso profissional e felicidade familiar. Saia para compras para o lar. Fique perto do seu amor. C. 076 M. 7162

Virgem – Dia para pensar no que já conquistou e usufruir com intensidade esta fase feliz. Use sua intuição e evite ser crítico com as pessoas do trabalho. Esqueça o passado, Vênus traz mais amor. C. 615 M. 8543

Libra – Você precisa dar apoio a pessoa amada. Vênus dia 30, passa a influenciar sua casa da paixão, então se prepare para viver melhor. As finanças precisam de atenção, evite gastos pessoais. Cuide do visual. C. 461 M. 1794

Escorpião – Hora para assumir novos compromissos profissionais, você vai se dar bem em atividades em grupo, que pode ser sociedade comercial. O sucesso o espera. Amor vibrante, acertos afetivos. C. 283 M. 6308

Sagitário – As questões ligadas à sua saúde pedem mais atenção e o ideal é não abusar na alimentação e praticar esporte. No trabalho, não faltarão realizações, inclusive com mudanças. Conte com a família. C. 307 M. 5059

Capricórnio – Você terá um bom dia, mas os assuntos financeiros podem atrapalhar a vida profissional e até familiar. Seja amável e aceite colaboração de Virgem e Libra. Viva mais intensamente o amor. Tente na loteria. C. 963 M. 0439

Aquário – Dia que Marte, no seu signo oposto traz todas as chances para melhorar seus negócios. Não espere por ninguém, tire os empecilhos e acerte tudo. Maior entusiasmo no amor. Ótimo para compras. C. 154 M. 8624

Peixes – As chances de melhorar seu ganhos estão em suas mãos. Vênus, dia 30 passa a transitar na sua segunda casa astral trazendo dinheiro, negócios e sucesso com a pessoa amada. Saúde estável. C. 892 M. 7265

