Horóscopo de hoje: segunda-feira (30.12.24)

O capricorniano positivo se caracteriza pela persistência e pela firmeza de opinião. Quando decide qual é a meta que norteará sua existência prosseguem até o fim, a despeito dos obstáculos que tenham que enfrentar. Entregam-se de corpo e alma ao trabalho, a ponto de se isolarem dos amigos e abandonarem todas as compensações de lazer e descanso.

Quem nasceu hoje

A facilidade em trabalhar em equipe o fará um líder querido por todos. É persistente e, não desiste diante do primeiro obstáculo. Os projetos ligados ao público são os mais favorecidos para esse nativo. É franco, persistente e vigoroso.

Alerta

Os capricornianos começam a semana no alerta e os astros pedem cautela no trabalho. Adie todo tipo de inovação, mudança ou assinatura de documentos. Não entre de cabeça em gastos fora do orçamento. Amor com ciúmes. Saúde em baixa.

Áries – O seu dia esta em alta, convites de amigos e parentes para a passagem do ano. Pode programar viagens, compras e presentes para todos. Carinhos com seu amor, acertos de convivência. C. 918 M. 4481

Touro – Nesta fase você usufrui do setor financeiro, negócios e o trabalho traz tranquilidade. O período é um dos melhores do ano, mas espere uns dias para realizar qualquer mudança. Não abuse na sua alimentação. C. 735 M. 0158

Gêmeos – Você deve ter paciência para mudar qualquer negócio ou trabalho. Apenas procure usufruir desta fase que o Sol traz confiança na vida familiar. Enfrentará altos e baixos no amor. Não viaje. C. 206 M. 3328

Câncer – Dia que conseguirá organizar a passagem de ano ao lado da família e seu amor. Terá uma fase de harmonia, esqueça os problemas que passou. No amor a paixão vai falar mais alto. C. 872 M. 7967

Leão – Período de tranquilidade no lar, conseguirá realizar mudanças na decoração e programar a festa do fim de ano. Convide parentes para estarem com você. Novas emoções no amor. Sorte na loteria. C. 057 M. 5539

Virgem – Dia que estará preocupado com a família, aproveite para se aproximar dos parentes. No amor o astral é um dos mais motivados. Você se sente feliz com o andamento das finanças. Faça compras pessoais. C. 429 M. 8705

Libra – Você saberá quebrar a rotina doméstica e deve sair para compras da ceia de Ano Novo. Chances de receber familiares. Clima sedutor na sua vida afetiva, apenas evite os ciúmes. Organismo equilibrado. C. 751 M. 4073

Escorpião – A fase atual é tranquila e você sente que poderá sair para passeios, viagens, compras e programar o seu fim de ano. Muito companheirismo com a pessoa amada. Aceite convites de amigos. C. 325 M. 6246

