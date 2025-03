Horóscopo de hoje: segunda-feira (31.03.25)

O ariano tem a ingenuidade, a inocência e a simplicidade de uma criança. Para ele não importa o passado remoto nem o futuro distante. Sua impulsividade faz com que não tema os perigos. Por isso expõe-se demais. Ama com muita paixão, mas não aprecia a rotina.

Nada será capaz de persuadi-lo a desistir de um objetivo. Apresenta uma forte personalidade, o que chamará atenção das pessoas à sua volta. É impetuoso quando está no comando. É arrojado, lutador e inteligente.

