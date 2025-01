Horóscopo de hoje: sexta-feira (03.01.25)

O capricorniano ama tanto o seu trabalho que dificilmente quer se separar dele para um fim de semana prolongado ou para umas férias bem merecidas. Justamente por essa razão se recomenda que tire pelo menos sua mente de seu trabalho com freqüência. Sendo um apreciador da solidão, é bem provável que prefira viajar sozinho ou evitar aglomerados de pessoas em suas férias. Só consegue descansar quando há muita calma e solidão.

É muito inteligente, e saberá aproveitar essa qualidade para conseguir os objetivos na vida profissional. Tem uma forte personalidade, o que fará se destacar dos demais. É charmoso e carinhoso com as pessoas que o rodeiam. Competente, carismático e aplicado.

Os aquarianos ficam alerta até às 12h2, e o mais sensato é a rotina no campo de trabalho e pessoal. Após este horário os cuidados serão dos nativos de Peixes que ficarão os próximos dois dias e meio nesta fase negativa.

