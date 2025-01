Horóscopo de hoje: sexta-feira (10.01.25)

Os capricornianos são um tanto quanto introvertidos e tímidos e como tal dificilmente dão a conhecer seus sentimentos. Apesar da dificuldade em transmitir seus sentimentos você, como todo mundo, tem necessidade de afeto e precisa transmitir essa necessidade às pessoas que ama ou não o receberá. Você não gosta de transmitir abertamente seus sentimentos e também não gosta que as pessoas que o amem sejam muito melosas e sentimentais.

Quem nasceu hoje

A vida vai apresentar boas oportunidades. Conseguirá passar para as pessoas a sua força interior. Alcançará destaque no mundo profissional. Seu espírito será destemido, não teme enfrentar os problemas de frente. É maleável, carismático e romântico.

Alerta

Os geminianos passam o dia no alerta, e a indicação é para manter a rotina durante este período negativo. Evite discussões com as pessoas à sua volta. Adie mudanças no trabalho e gastos que possam comprometer as finanças. Saúde em baixa.

Áries – Fase que você tem Vênus na sua desfavorável 12ª casa. Saiba manter o equilíbrio financeiro, o ideal é evitar novos gastos. Conserve a privacidade com a pessoa amada. Altos e baixos com a família. C. 663 M. 7016

Touro – Conseguirá resolver a maior parte dos problemas domésticos, pode incluir reforma, compra, venda e mudança de residência. O clima nos negócios é de total sucesso. Conte com apoio de quem ama. C. 311 M. 1952

Gêmeos – O dia será no alerta, evite mudanças no trabalho e negócios. Controle o nervosismo. Use sua habilidade para se comunicar com a família e seu amor. Adie viagens, compras e não saia da rotina. C. 026 M. 9268

Câncer – Nesta fase você tem a presença positiva de Marte no seu signo e suas esperanças se renovam no trabalho e negócios. Explore seu talento. Saúde perfeita. Forte união no amor e acertos de problemas. C. 102 M. 6389

Leão – A forte influência de Marte na sua desfavorável 12ª casa, indica problemas na área afetiva. Diálogo difícil com seu amor e a família. O melhor será ficar longe de pessoas negativas. Atenção com a saúde. C. 470 M. 0842

Virgem – Você estará pronto para resolver problemas familiares. O período será tranquilo com chances de reencontrar com familiares distantes. Maior firmeza no amor. Conte com Touro e Peixes. Tente na loteria. C. 882 M. 2693

Libra – O ideal é afastar os problemas domésticos da mente. Não conte com apoio. Fique na rotina e se possível evite novos gastos. Um certo isolamento fará bem. Cuide da alimentação. Não viaje. C. 942 M. 8685

Escorpião – Dia que saberá atrair bons negócios, pode sair para viagens, compras e contar com boa entrada de dinheiro. É hora de lutar por seus próprios ideais. Vênus em Câncer e Peixes abrem a porta do sucesso. C. 590 M. 4424

