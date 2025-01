Horóscopo de hoje: sexta-feira (17.01.25)

Capricórnio é o signo da racionalidade e da conservação, sem as quais nada pode sobreviver em qualquer fase da vida. O capricorniano está sempre lutando contra grandes perigos para emergir triunfante. As associações mitológicas são incertas, embora haja uma referência tênue a Pã – cuja mãe saiu correndo ao ver sua feiura, mas ele era dono de um carisma junto às ninfas.

Quem nasceu hoje

Conseguirá todos os objetivos na vida, para tanto basta usar sua capacidade. As viagens e estudos terão uma importância muito grande em sua vida. Contatos sociais favorecidos. Inteligente, Vigoroso e de bom coração.

Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta, e os astros indicam a rotina durante esta fase negativa no trabalho. Controle os gastos para não entrar no vermelho Procure descansar mais cedo. Evite discussões com a pessoa amada e família.

Áries – Você está estimulado a resolver problemas profissionais e fortalecer as finanças. No amor o clima de envolvimento e paixão, mas evite as cobranças sobre o comportamento da pessoa amada. Lar com paz. C. 240 M. 4755

Touro – Mercúrio ao lado do Sol, indicam chance de viagens, compras e ótimos negócios. Agradável surpresa no setor financeiro. Período bem movimentado, pode realizar mudanças no lar. Emoções no amor. C. 781 M. 8537

Gêmeos – Nesta fase você deve ser mais rápido nas decisões que envolvam a família. Vencer a indecisão será o seu desafio. Novas amizades e apoio de Libra e Peixes. A pessoa amada procura transmitir segurança. C. 660 M. 1024

Câncer – Os astros prometem uma sensível melhora em seus negócios e finanças. Notícias agradáveis sobre a família. Procure aproveitar a presença de Marte, no seu signo. Amor com alegrias e muita paixão. C. 304 M. 5615

Leão – A Lua no seu signo traz ótimas notícias sobre seus negócios e, abre caminhos para melhorar o trabalho. Mais tranquilo resolverá os problemas do lar. Fase de transformação, inclusive amorosa. C. 183 M. 9964

Virgem – Você terá um dia difícil, precisará se controlar, pois é o seu alerta. Poderá ter que enfrentar uma certa incompreensão da família. O ideal é ficar na rotina. Não discuta com seu amor. Evite novos gastos. C. 409 M. 6175

Libra – Dia que terá facilidade para resolver assuntos da família e até contar com sua intuição. Suas atenções estão voltadas a dar apoio à pessoa amada. Pode sair para compras domésticas. C. 910 M. 7698

Escorpião – A fase traz chances de resolver vários problemas e acertar o trabalho. Pode pensar em exercer atividades extras. Vênus, traz oportunidades para aumentar os ganhos e resolver problemas do amor. C. 853 M. 2330

Sagitário – Você terá um bom dia, existem planos de expansão nos negócios e aberturas no trabalho. Compreenda melhor a família, não há problemas graves. Aproveite esta fase com viagens e compras. Agitação no amor. C. 096 M. 4910

Capricórnio – O Sol está no seu signo é a fase do seu aniversário. Pode resolver a maior parte dos problemas. Associações comerciais, vida familiar, saúde, enfim você está bem consigo mesmo. Dê apoio ao seu amor. C. 671 M. 1842

Aquário – O astral indica que no próximo dia 19, terá o Sol no seu signo e a partir daí começam boas indicações. Apenas se programe e espere pelo melhor. No trabalho, seja mais amigo de todos. Amor normal. C. 439 M. 3208

Peixes – O período atual é bem equilibrado, mas dia 19 próximo você entrará no chamado inferno astral. Então coloque os pés no chão e se organize para evitar problemas de toda ordem. Procure relaxar. C. 520 M. 6489

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM