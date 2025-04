Horóscopo de hoje: sexta-feira (18.04.25)

A personalidade de Áries é ardente e cordial, apaixonado e expressivo, com necessidade de ação. Este não é um signo paciente: age por impulso e com urgência. É um líder corajoso que não teme correr risco, mas quase sempre acha que “sabe mais”. Como chega rapidamente ao âmago da questão, isso até pode ser verdade, mas ele nunca vai estar por perto para checar os detalhes.

Quem nasceu hoje

Tem um forte magnetismo, e com isso atrairá a atenção das pessoas à sua volta. Conseguirá boas e duradouras amizades. O raciocínio rápido é um dos pontos fortes deste nativo. As viagens serão constantes. É encantador, aventureiro e talentoso.

Alerta

Os sagitarianos ficam no alerta até às 11h13. Adie as mudanças para o começo da próxima semana. Procure ter mais paciência com sua família. Após esse horário e nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos nativos de Capricórnio.

Áries – Amanhã o Sol, passa a transitar na sua segunda casa, e as boas condições de trabalho e dinheiro aumentam sensivelmente. Apenas o setor amoroso vem com desafios. Ore e peça apoio ao seu anjo. C. 720 M. 1647

– Amanhã o Sol, passa a transitar na sua segunda casa, e as boas condições de trabalho e dinheiro aumentam sensivelmente. Apenas o setor amoroso vem com desafios. Ore e peça apoio ao seu anjo. C. 720 M. 1647 Touro – Comece a se organizar, amanhã você sai do seu inferno astral. Lute pela harmonia familiar e seja feliz no amor. Apenas, tenha paciência com colegas, superiores ou sócios. Viva bem. Feliz Páscoa. C. 801 M. 2082

– Comece a se organizar, amanhã você sai do seu inferno astral. Lute pela harmonia familiar e seja feliz no amor. Apenas, tenha paciência com colegas, superiores ou sócios. Viva bem. Feliz Páscoa. C. 801 M. 2082 Gêmeos – Nesta Sexta-feira Santa você deve se voltar mais a Deus, e equilibrar os problemas do dia-a-dia. O Sol esta entrando na sua desfavorável 12ª casa. Procure se prevenir de problemas domésticos e profissionais. C. 214 M. 4780

– Nesta Sexta-feira Santa você deve se voltar mais a Deus, e equilibrar os problemas do dia-a-dia. O Sol esta entrando na sua desfavorável 12ª casa. Procure se prevenir de problemas domésticos e profissionais. C. 214 M. 4780 Câncer – Você começa a viver uma fase mais tranquila e pode esperar por apoio de sócios, superiores e familiares. Ótima comunicação na relação a dois, o amor irá prevalecer. Equilíbrio espiritual e boa saúde. C. 356 M. 8579

– Você começa a viver uma fase mais tranquila e pode esperar por apoio de sócios, superiores e familiares. Ótima comunicação na relação a dois, o amor irá prevalecer. Equilíbrio espiritual e boa saúde. C. 356 M. 8579 Leão – Período que haverá fácil comunicação no lar, trabalho e naturalmente com seu amor que traz carinhos e ótima convivência. Novas relações profissionais tendem a trazer benefícios financeiros. C. 096 M. 6123

– Período que haverá fácil comunicação no lar, trabalho e naturalmente com seu amor que traz carinhos e ótima convivência. Novas relações profissionais tendem a trazer benefícios financeiros. C. 096 M. 6123 Virgem – O Sol começa a transitar na sua nona casa, o sucesso profissional e familiar virão com facilidade. Satisfação com o andamento dos seus ganhos e melhora dos relacionamentos. Viagens, compras e muito amor. C. 575 M. 2496

– O Sol começa a transitar na sua nona casa, o sucesso profissional e familiar virão com facilidade. Satisfação com o andamento dos seus ganhos e melhora dos relacionamentos. Viagens, compras e muito amor. C. 575 M. 2496 Libra – Nesta fase estará sob a influência da oitava casa. Mudanças e renovação em seu lar. Precisará de cautela para não criar problemas com Gêmeos, Câncer e Capricórnio. Não mude os negócios. Dê apoio ao seu amor. C. 249 M. 3930

– Nesta fase estará sob a influência da oitava casa. Mudanças e renovação em seu lar. Precisará de cautela para não criar problemas com Gêmeos, Câncer e Capricórnio. Não mude os negócios. Dê apoio ao seu amor. C. 249 M. 3930 Escorpião – Você terá a partir de agora melhores condições de receber colaboração nos negócios e trabalho. Seus projetos começam a trazer o sucesso esperado. Novos acertos afetivos, você se sente seguro. C. 885 M. 7912

– Você terá a partir de agora melhores condições de receber colaboração nos negócios e trabalho. Seus projetos começam a trazer o sucesso esperado. Novos acertos afetivos, você se sente seguro. C. 885 M. 7912 Sagitário – A partir de amanhã Mercúrio, passa a influenciar sua positiva quinta casa e Marte na nona casa. Tem início um forte período de sucesso e realização de suas ideias. Amor, saúde, paz e dinheiro. C. 705 M. 2926

– A partir de amanhã Mercúrio, passa a influenciar sua positiva quinta casa e Marte na nona casa. Tem início um forte período de sucesso e realização de suas ideias. Amor, saúde, paz e dinheiro. C. 705 M. 2926 Capricórnio – Fase ideal para reestruturar sua vida familiar e financeira. Você entrará no alerta às 11h13 e a partir daí o ideal será a rotina. Não crie problemas com a família e cuide da saúde. Amor neutro. C. 573 M. 8041

– Fase ideal para reestruturar sua vida familiar e financeira. Você entrará no alerta às 11h13 e a partir daí o ideal será a rotina. Não crie problemas com a família e cuide da saúde. Amor neutro. C. 573 M. 8041 Aquário – A sua Sexta-feira Santa será bem tranquila, aceite convites de parentes. Seu lado psicológico esta em alta. O amor vem com equilíbrio e paixão. A Páscoa será tranquila, não abuse na alimentação. C. 653 M. 4642

– A sua Sexta-feira Santa será bem tranquila, aceite convites de parentes. Seu lado psicológico esta em alta. O amor vem com equilíbrio e paixão. A Páscoa será tranquila, não abuse na alimentação. C. 653 M. 4642 Peixes – Você continua bem posicionado, os astros abrem espaço para o sucesso financeiro e afetivo. Procure se voltar mais para o seu anjo da guarda e faça suas orações. Saúde perfeita. Amor com carinhos. C. 189 M. 1854

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM