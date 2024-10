Horóscopo de hoje: sexta-feira (18.10.24)

Os librianos por serem regidos por Vênus, que é o símbolo da estética e da arte, apreciam decorações e roupas elegantes, peças de arte e objetos exóticos. Sendo o primeiro signo social do zodíaco, o libriano não gosta de isolamento e precisa ter um certo convívio social diário para que se sinta bem.

Quem nasceu hoje

Tem facilidade para trabalhar com o público. O seu forte magnetismo o fará se sobressair no mundo social. Independente, buscará seu próprio caminho. Está sempre ajudando os mais necessitados. Comunicativo, contagiante e inteligente.

Alerta

Os taurinos passam o dia no alerta e a indicação é para redobrar a prudência durante este período. Não corra risco desnecessário no trabalho e setor financeiro. Evite discutir com seu par afetivo e família. Saúde em leve baixa.

Áries – Você saiu do alerta, a Lua no seu signo proporciona novas realizações profissionais e tranquilidade nas finanças. Apoio de Aquário e Libra. Harmonia garantida no seu lar. Equilíbrio afetivo, paz e paixão. C. 511 M. 4423

Touro – Dia de alerta, a posição da Lua na sua 12ª casa indica alguns problemas domésticos. Procure não se irritar e nada de ironias com a pessoa amada. Deixe tudo como esta no trabalho e negócios. C. 731 M. 1253

Gêmeos – Período que estará interessado em abrir novas frentes de negócios, pode pensar em parcerias ou sociedades. Tudo azul no amor, com grandes definições sem rodeios. A família dispensa muitas atenções. C. 920 M. 2432

Câncer – Sua sensibilidade deve trazer condições que busca em relação aos negócios e trabalho. Estará mais ágil na solução das finanças. Nada de refrear seus sentimentos à pessoa amada. Lar feliz. C. 326 M. 9048

Leão – O seu dia será repleto de bons acontecimentos, pode programar compras, viagens, festas e usufruir tudo com energia. A família espera colaboração financeira. Conseguirá resolver tudo. C. 099 M. 7775

Virgem – Nesta fase estará exigente e sério, mas não deve se preocupar, não há problemas graves a resolver. O trabalho e negócios tendem a ter mudanças. As finanças vão bem. Compreensão do seu amor. C. 689 M. 0608

Libra – Período positivo graças a sua busca da harmonia com seu jeito amoroso e sensível. Ótimas negociações e trabalho com progresso. Apoio de Áries e Aquário. O amor vem com novidades. Saúde perfeita. C. 964 M. 6392

Escorpião – Você já esta a um passo de entrar na fase positiva do Sol. O ideal é esquecer os problemas e se livrar de mágoas e disputas. Hoje Vênus, passa a influenciar sua segunda casa, do trabalho e dinheiro. C. 108 M. 2564

Sagitário – Nesta fase deve se preparar para o inferno astral que tem início dia 22, serão trinta dias de nervosismo. Apesar de Vênus, começar a transitar no seu signo, não espere muito do trabalho e finanças. C. 875 M. 9884

Capricórnio – Fase que irá ressaltar suas qualidades e adaptação em novas situações familiares e profissionais. Saiba tirar proveito pessoal. A família transmite carinhos e segurança. Amor ideal. C. 458 M. 1910

Aquário – Você passa bem o dia e vê o progresso acontecer na área profissional. Procure não adiar seus projetos e usufrua das boas condições financeiras. A família dá mais carinhos. Amor livre. C. 165 M. 8197

Peixes – Dia que pode ter alguns aborrecimentos financeiros. Mas, é tudo passageiro, então procure resolver rápido todas as situações. Evite negociar com Sagitário e Virgem. No amor é, claro o seu charme. C. 540 M. 3176

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM