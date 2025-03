Horóscopo de hoje: sexta-feira (21.03.25)

O ariano é corajoso, positivo, empreendedor, ambicioso e decidido. Ele é impulsivo, pioneiro, corre riscos e se aventura. É generoso e defensor dos fracos. Incansável, suporta situações adversas. Ama a liberdade e gosta de novidades. É a “criança do zodíaco”. Precisa de muita atividade física (esporte ou dança) para despender energias.

Quem nasceu hoje

É movido pela vontade de fazer as coisas certas. Não desiste de um projeto até alcançar as metas traçadas. Deixa sua alegria transparecer em todos momentos. Terá facilidade para trabalhar no comércio. É perspicaz, companheiro e decidido.

Alerta

Os nativos de Sagitário passam o dia no alerta, e o aconselhado será manter a rotina durante este período negativo. Desfavorável para as mudanças no trabalho e gastos fora do orçamento. No amor, evite fazer cobranças. Saúde neutra.

Áries – A partir de agora seu alto astral estará contagiante. Gradativamente os problemas começam a ser solucionados. Mesmo que surjam imprevistos, terá no final as respostas positivas. Lar feliz. Amor em paz. C. 114 M. 0426

Touro – O dia será neutro, evite decisões que impliquem em mudanças no trabalho e negócios. Cuide da saúde. Procure ter bom humor. O setor amoroso melhora a partir do dia 28. Conte com Escorpião e Peixes. C. 592 M. 4061

Gêmeos – Nesta fase não deve adiar seus projetos, aceite apoio às mudanças na área profissional. Atividade ligadas à vendas, bem como as que exijam agilidade estão em alta. Amor romântico. C. 083 M. 1613

Câncer – Você tem a seu favor o Sol e a Lua favorecendo sua caminhada profissional e financeira. Resolverá assuntos pendentes e acertar os negócios. Energia em alta. Amor perfeito. Tente na loteria. C. 231 M. 8542

Leão – Dia que não deve adiar decisões e compras para o lar. Conseguirá organizar suas finanças. Apoio da família. Estará mais emotivo do que o normal. Alegrias com seu amor. Positivo para viagens. C. 629 M. 2180

Virgem – Nesta fase terá que dar apoio no lar, trabalho e negócios. Pode ser cobrado por pessoas que precisam do seu bom senso e até ajuda financeira. A diplomacia será o melhor remédio. Lar com equilíbrio. C. 207 M. 7252

Libra – A influência do Sol no seu signo oposto é sinal de acertos familiares, incluindo mudanças nas finanças. Seu bom humor será o responsável pela harmonia afetiva. Passe alegria no setor de trabalho. C. 753 M. 5871

Escorpião – A Lua no seu signo proporciona um diálogo franco com sócios e superiores. Você conseguirá resolver os problemas que impediam seu sucesso. Amor com bom entendimento. C. 962 M. 3310

Sagitário – O dia é de alerta, a Lua pede calma nas decisões financeiras e profissionais. Evite viagens, compras e cobranças a família. Nada de mau humor com a pessoa amada. Discussão com Touro e Libra. C. 828 M. 6609

Capricórnio – Você terá um bom dia, todos colaboram com seu bem-estar, inclusive a família. Conseguirá resolver assuntos financeiros pendentes. Precisará dar apoio a nativos de Sagitário e Virgem. C. 345 M. 9537

Aquário – Astral favorável para mudar os ares. Conseguirá a solução de muitos dos problemas domésticos. A felicidade bate à sua porta, inclusive nos setores de trabalho, negócios, lar e saúde. Comemore o amor. C. 475 M. 1798

Peixes – O espírito de confraternização vai acompanhá-lo a partir de agora. Sol, Vênus e Mercúrio trazem chances de resolver os problemas domésticos, profissionais e afetivo. Mais dinheiro, saúde e amor. C. 301 M. 2973

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM