Horóscopo de hoje: sexta-feira (24.01.25)

Os aquarianos possuem um gênio bastante inventivo, natureza inquieta, com muita rapidez mental. Sua objetividade e auto confiança são notáveis, o que o faz preparado para os problemas. São independentes, mas possuem grande necessidade de ter uma família harmoniosa. É imprevisível e muda fácil seus planos de trabalho.

Quem nasceu hoje

Tem habilidade para resolver os assuntos mais delicados com extrema sabedoria. Trabalha sempre pensando no futuro. Não gosta dos atalhos, procura realizar as tarefas sem pular etapas. É observador, inteligente e carismático.

Alerta

Os nativos de Sagitário passam o dia no alerta, e a rotina é indicada no trabalho. Não entre em negócios arriscados. Cuidado para não gastar fora do orçamento. No amor, evite ser autoritário e fazer tantas cobranças ao seu par afetivo.

Áries – Vênus fica na sua desfavorável 12ª casa, até o dia 5 de fevereiro. Procure se concentrar nos seus negócios. Não fale sem pensar. Finanças em baixa. Evite discussões com seu amor. C. 253 M. 1092

Touro – Suas relações profissionais estão sólidas e seu dinamismo trará resultados financeiros que busca. Seu emocional está em destaque, o que fará com que encontre pessoas certas no trabalho. Amor firme. C. 702 M. 2864

Gêmeos – Dia que conseguirá resolver problemas dos negócios e trabalho. Positivo para viagens, compras e aceitar apoio para parcerias comerciais. Transformação na vida familiar. Tente na loteria. C. 246 M. 6538

Câncer – Você passa por um bom período mas terá que se esforçar para não criar problemas no trabalho. Nem tudo sairá como espera e quer. Evite disputas com Sagitário e Gêmeos. Vênus reorganiza o amor. C. 873 M. 9753

Leão – Momentos gratificantes com a família que colabora inclusive nas finanças. Boas iniciativas em sua profissão, com chances de mudanças e novos acordos. Dê mais compreensão ao seu amor. C. 624 M. 4612

Virgem – Nesta fase deve aceitar apoio das pessoas com as quais trabalha ou negocia. Aproveite para iniciar projetos, até de parceria. Evite disputas com Sagitário e Áries. Amor com equilíbrio, acertos na convivência. C. 969 M. 5941

Libra – Dia que encontrará solução para os problemas domésticos. Seja rápido nas decisões financeiras. Pode sair para compras, mudanças ou melhorias no lar. Dê apoio ao seu amor. C. 317 M. 2125

Escorpião – Você está livre do alerta e terá um bom dia. Pode sair da rotina e programar viagem para o fim de semana. Fase de boas vantagens no setor financeiro, incluindo novos gastos. Amor total. C. 131 M. 7883

Sagitário – Você passa pelo alerta a Lua desfavorece novas ações financeiras e profissionais. Poupe seu dinheiro e não assuma novos compromissos. Insatisfação na vida afetiva. Não discuta com a família. C. 049 M. 3370

Capricórnio – O trabalho e negócios fluem bem, e o sucesso financeiro está em suas mãos. Grandes realizações em família, boas notícias de parentes. Forte atração com seu amor, seu coração busca mais carinhos. C. 884 M. 4052

Aquário – O Sol esta no seu signo e você sente que todos colaboram além de mais atenção no lar e até na vida profissional. Facilidade para ganhar simpatias, boa comunicação. Amor carinhoso. C. 520 M. 1206

Peixes – Você estará insatisfeito com as pessoas e colegas do trabalho. Evite criar inimizades, que talvez você nem perceba. Saúde pedindo descanso. Aceite apoio do seu par afetivo e da sua família.

