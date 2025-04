Horóscopo de hoje: sexta-feira (25.04.25)

Para o taurino a amizade para eles, como o amor, tende a crescer aos poucos. Porém, quando se consolida, raramente termina. Valoriza as coisas boas e bonitas da vida, ama o conforto e o prazer. Tem o sentido do tato e do paladar bem aguçado. Sua ação é lenta, concentrada e tranquila, buscando resultados práticos. Assume a responsabilidade com firmeza e seriedade.

Quem nasceu hoje

Estará voltado para a parte prática da vida, por isso alcançará postos de destaques. Busca suprir suas necessidades e a da família através do trabalho. Contribui para que as pessoas tenham uma vida melhor. É digno, devotado e bondoso.

Alerta

Os nativos de Áries passam o dia no alerta, e a indicação é de rotina enquanto durar esta fase negativa. Adie mudanças ou inovações no setor de trabalho. No amor, não entre em discussões com seu par afetivo. Saúde neutra.

Áries – O dia é de alerta, a Lua transita na sua desfavorável 12ª casa. Não confie cegamente na sorte, o ideal é a rotina. Adie viagens, compras, decisões financeiras e mudanças no lar. Problemas no amor. C. 361 M. 1156

Touro – A fase é de renovação, os astros garantem bons contatos profissionais e ótimos negócios. Resolva antigos problemas e viva com intensidade. Se sinta feliz no lar e com seu amor. Saúde em alta. C. 894 M. 3185

Gêmeos – A influência do Sol não favorece novas ações nos negócios e trabalho. Aja com cautela, evite decisões apressadas nas finanças. A família pode fazer algumas exigências, não discuta. Amor neutro. C. 148 M. 5802

Câncer – Dia que sentirá sua força em relação aos negócios que devem crescer rápido. Vá em frente e inicie mudanças na vida profissional. Sucesso em novos contatos com parentes e acertos afetivos. C. 671 M. 7399

Leão – Neste período os astros garantem novo movimento nas finanças. Melhora sensível dos negócios e apoio no trabalho. Facilidade para resolver os problemas da família. Conflitos no amor. C. 725 M. 9964

Virgem – Você passa por uma ótima fase e, não deve ficar esperando ajuda de sócios ou superiores. A posição astrológica indica sucesso em novos negócios e abertura para ganhar mais. Amor com carinhos. C. 427 M. 2470

Libra – Marte, no seu signo oposto traz dinamismo para sua vida familiar, conseguirá resolver rápido os problemas financeiros e dar mais apoio no seu lar. Seja mais prestativo com seu amor. Cuide dos cabelos. C. 352 M. 1027

Escorpião – O seu desejo de segurança financeira chegou. Esta é a fase para reverter os problemas e com sua energia em alta estará mais ousado na busca do sucesso. Acerte a vida afetiva, Vênus colabora. C. 035 M. 2099

Sagitário – Dia propício para resolver assuntos da família, todos esperam sua colaboração. Procure se organizar para grandes mudanças profissionais e muitas viagens. No amor o momento é de paixão. C. 358 M. 4641

Capricórnio – Sua vida profissional tende a trazer satisfação com o andamento dos projetos e maior equilíbrio financeiro. Poderá contar com Câncer e Peixes. Seja menos exigente com seu amor. Melhora da saúde. C. 846 M. 6718

Aquário – O período atual o coloca a frente dos problemas da família, mas será você quem deve resolver tudo. Arregace as mangas e encontre a saída para às dificuldades. As finanças tendem a crescer. Amor com prazer. C. 202 M. 8236

Peixes – Dia que terá todas as chances que quiser. Vem mais dinheiro, bons negócios, aberturas profissionais e muitos convites para parcerias. Relacionamento afetivo reforçada com carinhos. C. 514 M. 0570

