Horóscopo de hoje: sexta-feira (27.12.24)

Vivendo sempre cautelosamente, os capricornianos parecem ter uma consciência intuitiva de suas habilidades, que aplicam com inteligência na perseguição de seus objetivos. Quando estão desanimados, poucas coisas os distraem. Contudo, esses ataques de depressão são resultados de desafios que eles próprios se impõem e depois não realizam.

Terá facilidade para os trabalhos burocráticos, devido a sua tenacidade. É raro encontrar alguém nascido neste dia preocupado com uma vida social muito intensa. Estão sempre em contato com a família. É intenso, afetivo e orgulhoso

Os escorpianos ficam no alerta até às 16h48, e a rotina é indicada durante este período negativo. Deixe tudo como esta e resolva os problemas com calma. Após esse horário os cuidados serão dos sagitarianos nos próximos dois dias e meio.

