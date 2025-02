Horóscopo de hoje: sexta-feira (28.02.25)

A pisciana geralmente está preocupada com o exame e a exploração do espaço à sua volta, seja mental, física, emocional ou espiritualmente. Cuidadosa, não fica satisfeito até que chegue à raiz do problema. Tem grande aversão por todas as formas de afetação, autoritarismo e condescendência, e esforça-se para permanecer natural em sua abordagem à vida.

Quem nasceu hoje

Tem uma energia inesgotável. Sentirá atração pela vida pública, mas terá inclinação para atividades humanitárias. Estará sempre no comando das ações. É Vigoroso, empreendedor e companheiro fiel.

Alerta

Os piscianos ainda passam o dia no alerta no alerta, e a rotina no trabalho é indicada enquanto durar este período negativo. Evite gastos que não estejam previstos no orçamento. Cuidados com invejosos. Amor com ciúmes infundados.

Áries – Vênus, no seu signo traz respaldo para o setor afetivo e financeiro. O período é de cuidados com a saúde, negócios e com a família. Tenha paciência até 20 de março, quando ficará livre do inferno astral. C. 305 M. 0651

Touro – Nesta fase você brilha e deve aproveitar os contatos sociais e aceitar convites para viagens e negócios. Grande entusiasmo com o setor financeiro, que tende a crescer e se estabilizar. Boa saúde. C. 271 M. 3890

Gêmeos – Estamos às vésperas do “Carnaval” e você pode esperar um período feliz com a família e seu amor. Em alta viagens, compras, encontro de parentes e descontração. Trabalho e negócios com acertos. C. 894 M. 0916

Câncer – O clima deste dia não poderia estar melhor, positivo para realizar compras, viagens, visitas e até programar seu Carnaval. Aproveite a boa vibração e tire proveito desta fase. Encontro total no amor. C. 560 M. 2341

Leão – Fase que ainda que enfrente algumas dificuldades com a família, a sua capacidade de ouvir e entender os problemas alheios serão de grande valia no trabalho e negócios. Amor leve e sensual. C. 442 M. 1523

Virgem – A sua intuição está muito acentuada e você conseguirá perceber como resolver assuntos da família. As viagens estão favorecidas e o apoio financeiro virá na hora certa. Avanço na convivência no amor. C. 089 M. 6168

Libra – As questões ligadas à saúde pedem um pouco mais de atenção, evite exageros alimentares, tome mais água. O setor afetivo passa por uma fase de carinhos, estará mais envolvido com seu amor. Pode viajar. C. 114 M. 8780

Escorpião – Dia que deve colaborar com a família e até parentes distantes. Facilidade para lidar com as finanças domésticas. Não desanime diante dos obstáculos nos negócios. Saúde perfeita. Tente na loteria. C. 523 M. 9471

Sagitário – Fase para resolver assuntos referentes ao seu lar e ter apoio para melhorar este setor. Chegou a hora de encarar novos desafios no trabalho. Boas expectativas no amor. C. 637 M. 4305

Capricórnio – Dia positivo para programar seu Carnaval. As influências são favoráveis para ter apoio nos negócios e equilibrar suas contas. Administre bem o seu dinheiro e usufrua com seu amor. C. 364 M. 7012

Aquário – O dia será de acertos na área financeira, vá em busca de novas energias e reconhecimento no trabalho. O seu poder de convencimento está em alta, inclusive com a família e com a pessoa amada. C. 256 M. 6734

Peixes – Você ainda passa pelo alerta e deve ficar o máximo que puder na rotina. Poderá enfrentar instabilidade profissional, evite qualquer tipo de mudança. Não de o passo maior que a perna. Amor neutro. C. 193 M. 2241

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM