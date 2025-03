Horóscopo de hoje: sexta-feira (28.03.25)

Como primeiro signo do Zodíaco, os arianos não podem deixar de se colocar sempre em destaque, embora sejam generosos e afetuosos com o ser amado. Sua natureza é cordial e entusiasta, e eles sabem demonstra isso. Sociáveis e extrovertidos, os arianos são uma grande companhia e, graças a sua alegria e vivacidade, dão alma e vida a qualquer festa.

Quem nasceu hoje

Está sempre à procura de novos objetivos profissionais e pessoais. A família é parte importante no seu sucesso. A sinceridade é o ponto forte desse nativo, o que fará ter muitos amigos. É alegre, franco e formador de ideias.

Alerta

Os piscianos ficam no alerta até às 17h37, e os astros indicam a rotina enquanto durar este período negativo no trabalho e vida pessoal. Após esse horário os cuidados serão do arianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Hoje Vênus passa a transitar na sua desfavorável 12ª casa astral, trazendo uma certa instabilidade emocional. Concilie suas responsabilidades materiais com a família. Você entrará no alerta às 17h37. C. 391 M. 5606

Touro – O Sol está no seu inferno astral que antecede seu aniversário. Mas você tem Vênus seu planeta equilibrando os negócios, acertando alguns problemas e equilibrando sua vida afetiva. Procure entender os fatos. C. 218 M. 9257

Gêmeos – O seu astral está favorável para o trabalho além de boas promessas de retorno financeiro. Deixe de lado o comodismo e invista numa visão comercial. Amor com segurança. C. 885 M. 0372

Câncer – Você está pronto para usufruir de uma melhor situação financeira. Pode esperar pelo sucesso em sua profissão. Graças a sua tranquilidade interior o trabalho em grupo está ativado. Amor consolidado. C. 535 M. 2860

Leão – Haverá maior progresso para quem trabalha com o comércio e tudo que esteja ligado a arte, moda e beleza. Momento certo para abrir novos caminhos nos negócios com a família. Amor com ciúmes. C. 402 M. 6931

Virgem – Neste dia estará um tanto exigente no trabalho e negócios. Pode ter aborrecimento com despesas extras, mas conseguirá acertar a vida profissional. Não discuta com Áries e Touro. Não viaje. Amor seguro. C. 640 M. 4423

Libra – Aceite a colaboração nos negócios, trabalho e na vida familiar. Não se precipite em fazer julgamentos negativos a nativos de Virgem, Peixes e Áries. Expresse seu carinho, inclusive com seu amor. C. 199 M. 8771

Escorpião – O período indica colaboração para melhorar seu trabalho e negócios. Aceite ajuda de Capricórnio, Gêmeos e Câncer. Assuntos do lar trarão a paz. Maior envolvimento com seu amor. Tente na loteria. C. 961 M. 3185

Sagitário – Dia que terá chances de resolver, acertar e organizar os negócios da família. Pode incluir compras domésticas, marcar visitas para o fim de semana com parentes e até pequenas viagens. Amor sensível. C. 8295M. 6019

Capricórnio – Fase que deve controlar suas emoções para não criar problemas com a família. Dê apoio a nativos de Câncer, Virgem e Peixes. Solução de um problema íntimo. Trabalho em ordem. Amor participativo. C. 713 M. 5434

Aquário – Você já venceu a maior parte dos problemas domésticos e tem a seu favor uma grande melhora nas finanças. Assuntos comerciais e novos negócios estão em alta. Vitalidade física e mental. Amor emocionante. C. 576 M. 2841

Peixes – O início do dia ainda será no alerta, deixe as decisões profissionais, financeiras e domésticas para depois das 17h17. Fim de semana alegre e feliz. Novos objetivos financeiros e afetivos. Vênus vem ajudar. C. 354 M. 4598

