Horóscopo de hoje: sexta-feira (31.01.25)

Os aquarianos possuem um gênio bastante inventivo, natureza inquieta, com muita rapidez mental. Sua objetividade e auto confiança são notáveis, o que o faz preparado para os problemas. São independentes, mas possuem grande necessidade de ter uma família harmoniosa. É imprevisível e muda fácil seus planos de trabalho.

Quem nasceu hoje

Tem habilidade para resolver os assuntos mais delicados com extrema sabedoria. Trabalha sempre pensando no futuro. Não gosta dos atalhos, procura realizar as tarefas sem pular etapas. É observador, inteligente e carismático.

Alerta

Os nativos de Peixes passam o dia no alerta, e a rotina é indicada enquanto durar este período. Não entre em negócios arriscados. Cuidado para não gastar fora do orçamento. No amor, evite fazer tantas cobranças ao seu par afetivo.

Áries – Dia que deve ficar atento com as responsabilidades de rotina e esperar mais uns dias para acertar os problemas financeiros e do lar. Nada de exigências com seu amor. Evite compras a prazo. Saúde neutra. C. 720 M. 5614

Touro – A sua criatividade está em alta e o trabalho e negócios fluem para o sucesso financeiro. Estabilidade no amor. Comece a se organizar, Vênus seu planeta o desfavorecerá a partir do próximo dia 5. C. 086 M. 3052

Gêmeos – Poderá contar com total apoio de sócios, superiores no trabalho e pode incluir a família. Negócios prontos para serem realizados. Ótimo para viagens, compras e acertos afetivos. Saúde em alta. C. 804 M. 9868

Câncer – Dia que pode preparar algumas mudanças no trabalho e negócios. Utilize a influência dos que atuam ao seu lado. Evite a insegurança, não haverá dificuldades financeiras. Amor firme. Faça o Kit do anjo. C. 620 M. 220

Leão – As chances de sucesso e equilíbrio financeiro são totais. Mercúrio no seu signo oposto abre caminhos para uma grande vitória. Positivo para parceria em sociedade comercial. Paixão por Aquário. Segurança no lar. C. 351 M. 1096

Virgem – Pode aceitar apoio não só da família, mas também dos que estão ao seu lado. O dia favorece lucros nos negócios e abertura para quem é funcionário. Sorte e criatividade no trabalho. Amor vibrante. C. 791 M. 6435

Libra – Dia especial, bons momentos com a família e até colegas de trabalho. Terá o apoio de pessoa importante para iniciar novos projetos profissionais. O clima é harmonioso. Amor poderoso. Sorte em jogos. C. 413 M. 3121

Escorpião – Período que pode pedir apoio a pessoas da família. Valorize as mudanças e faça o que tem em mente. Sucesso e criatividade nos negócios. Clima de tranquilidade nas finanças. Amor emocionante. C. 237 M. 2889

Sagitário – Fase bastante promissora para dar andamento em antigos projetos, e colocar em prática novas ideias. O bom raciocínio irá facilitar a identificação dos melhores negócios. Amor encantador. Lar feliz. C. 342 M. 7534

Capricórnio – O seu dia não poderia ser melhor. Com bom humor abrirá espaço para novos ganhos e acertos profissionais. Encontrará pessoas que vão reconhecer seu jeito especial de agir. Amor sólido. C. 979 M. 0751

Aquário – Sol e Mercúrio no seu signo devem trazer a solução de uma porção de problemas ligados a área doméstica. Sua capacidade de ganho está ativada. Pode negociar com carros e imóveis. Amor estimulado. C. 065 M. 4947

Peixes – Você passa o dia no alerta e não deve abusar das suas forças, evite mudanças no trabalho, negócios e vida familiar. Cautela para não criar impasses com pessoas nervosas. Fique na rotina. C. 145 M. 8376

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM