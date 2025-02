Horóscopo de hoje: terça-feira (04.02.25)

Os aquarianos possuem um caráter determinado, realizador e tenaz. Uma vez iniciada uma tarefa vão até o final, custe o que custar, sem que nada os faça recuar. Uma vez abraçado um ideal, lançam-se à luta, pondo em ação todas as suas forças físicas, e toda a sua potência mental. Audaciosos, independentes e nada convencionais, dificilmente se submetem à vontade alheia, e em seus atos e pensamentos transparece toda a ânsia de liberdade que os domina.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa que sempre procura estar preparada para o futuro. Sabe como poucos apreciar as coisas boas da vida. A presença da família e amigos serão constante durante sua existência. Criativo, simpático e arrojado.

Alerta

Os taurinos passam o dia no alerta e o bom senso deve prevalecer nessa fase negativa. Evite gastos que possam comprometer o equilíbrio financeiro. Cuidado com mudanças no trabalho. Amor neutro. Saúde neutra. Viagens desfavorecidas.

Áries – Dia que deve evitar mudanças no setor profissional e afetivo. Espere, amanhã vem boas notícias, Vênus passa a transitar no seu signo. Comece a planejar os próximos passos. Saúde em forma. C. 802 M. 3606

Touro – Você esta passando pelo alerta e deve ser maleável com seu amor e família. Comece a se preparar, Vênus passa a transitar na sua desfavorável 12ª casa astral. Não assuma novas responsabilidades. C. 116 M. 4958

Gêmeos – Fase que pode encarar novos negócios, acertos na vida doméstica e viagens. Criatividade e boas ideias. Dê mais apoio a pessoa amada. `Poderá iniciar novos trabalhos. Boa saúde. C. 280 M. 8715

Câncer – Período que terá muita energia no trabalho de rotina. Receberá o apoio que necessita para aumentar seus ganhos. Melhora o clima a família, mas terá que dar apoio a Leão e Peixes. C. 776 M. 6963

Leão – O clima no trabalho é bem tranquilo, você sente que pode mudar e contar com o sucesso. Vem maior estabilidade financeira. Positivo para compras, viagens e curtir melhor a vida. Amor envolvente. C. 563 M. 4048

Virgem – A fase pede paciência para resolver os assuntos profissionais. Com certeza vencerá os obstáculos e poderá contar com apoio de sócios, colegas e superiores. Amor em destaque. Sorte em publicidade. C. 245 M. 7379

Libra – Um bom dia com a família, você sente que todos estão em harmonia e aceitam as mudanças que quer realizar. Amor em alto astral. Novos lucros nos negócios. Saúde fortalecida. Tente na loteria. C. 634 M.5192

Escorpião – Fase que tanto na família como na amizade o astral pede cautela. Melhore a harmonia com pessoas que ocupam cargo superior ao seu. Trabalho exigente, mas as finanças tendem a crescer. Atritos no amor. C. 920 M. 1435

Sagitário – Você passa por um bom período e, pode esperar por tranquilidade nas finanças e novas aberturas profissionais. O trabalho com o público esta em alto astral. Reconciliação no amor. Tente na loteria. C. 392 M. 9250

Capricórnio – Nesta fase você precisará dar apoio à sua família principalmente a nativos de Áries e Peixes. Vem mais dinheiro em seus negócios e acertos profissionais. Conte com o apoio afetivo do seu amor. C. 459 M. 3761

Aquário – A cada dia que passa você se sente livre para organizar os negócios, incluindo com a família. O setor profissional esta competitivo. Acertos com a pessoa amada, vem paixão. Tente na loteria. C. 507 M. 8583

Peixes – A fase é um tanto exigente e você deve dar mais atenção a pessoa amada. Vênus amanhã passa a influenciar sua segunda casa astral melhorando o setor de trabalho e finanças. Seja atencioso com todos. C. 182 M. 2823

