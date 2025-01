Horóscopo de hoje: terça-feira (07.01.25)

A criança de Capricórnio muitas vezes aparenta ser mais egoísta que as outras crianças de sua idade. É teimosa e difícil de lidar, fingindo que não ouve quando é chamada, agindo como se não fosse com ela que se estivesse falando. Em geral é mais séria que as outras e age de maneira mais adulta que as demais.

Quem nasceu hoje

Não teme as mudanças seja de ordem profissional ou familiar. Nunca deixa um trabalho ou projeto inacabado. É uma pessoa com facilidade para comandar. A vida social trará muitas alegrias. Arrojado, confiante e encantador.

Alerta

Os arianos ficam no alerta até às 19h12, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Após esse horário os taurinos precisaram manter o trabalho dentro do programado. Controle os gastos para não entrar no vermelho.

Áries – Você fica no alerta até às 19h12, e a rotina é o ideal durante este período negativo. Deixe para amanhã mudanças nos negócios ou trabalho. Diálogo difícil com a família. Amor exigente. Cuide da saúde. C. 760 M. 0754

Touro – Dia para resolver os problemas do trabalho e, conquistar novas chances de ganho. Amor com momentos de grande paixão. Positivo para viagens. Saúde perfeita. À noite você entrará no alerta. C. 458 M. 5426

Gêmeos – Nesta fase terá chances de iniciar novos negócios e organizar o trabalho. Os problemas serão facilmente resolvidos, inclusive com apoio de sócios e colegas. Sensualidade incrível. Saúde ótima. C. 238 M. 6974

Câncer – O início deste ano trará uma força inesgotável de trabalho. Conseguirá resolver a maior parte dos problemas. Se organize para ganhar mais. Explore seu charme com a pessoa amada. Positivo para viagens. C. 645 M. 1163

Leão – Forte intuição para organizar o trabalho e conquistar o sonhado equilíbrio financeiro. Fato corriqueiro em família mudará seu humor. Alimente-se sem exageros. Seu amor traz a certeza da paixão. C. 397 M. 4681

Virgem – Dia positivo para buscar novos caminhos nos negócios e acertar o trabalho. Seu organismo esta equilibrado. Pode sair para compras e visitar familiares. Amor em destaque. Tente em jogos e loteria. C. 906 M. 5349

Libra – Fase para resolver os negócios e até os problemas da família. Positivo para compras domésticas. Apenas não discuta com Sagitário e Áries. Precisará cuidar mais da saúde, pode ter problemas com o fígado. C. 820 M. 7698

Escorpião – O setor financeiro esta bem posicionado. Apoio das pessoas com as quais trabalha ou negocia. Seja mais firme com a família. Saúde boa. O amor esta compreensivo, Vênus na sua quinta casa traz paixão. C. 173 M. 3519

Sagitário – Mercúrio, continua favorecendo seu relacionamento com sócios, superiores e todos com os quais convive. Trabalho promissor, com total sucesso. Equilíbrio nos seus sentimentos. Amor total. C. 593 M. 0842

Capricórnio – A cada dia que passa você sente que os problemas começam a desaparecer no lar e trabalho. Organize seus negócios, gastos e viagens. Dia 9 Mercúrio trará um melhor relacionamento com todos. C. 026 M. 9257

Aquário – Nesta fase deve ter cuidado com promessas difíceis de cumprir. Calma com a família. Você passa por um período de cuidados especiais com a saúde. Evite fazer cobranças ao seu amor. Adie novos gastos. C. 415 M. 6036

Peixes – Você tem a seu favor o planeta Vênus no seu signo trazendo equilíbrio financeiro e afetivo. Bons contatos de negócios e trabalho. Conte com Virgem e Gêmeos. Amor com conquista. Saúde em forma. C. 582 M. 2806

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM