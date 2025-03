Horóscopo de hoje: terça-feira (11.03.25)

A pisciana é romântica, misteriosa e sutil, sendo muito mutável e adaptável. Isso a torna imprevisível e não facilita muito a aproximação das pessoas que a querem amar. Tem uma maneira muito pessoal de se sentir amada e, acima de tudo quer se sentir necessária. Precisa aprender a pedir o que precisa.

Quem nasceu hoje

Terá facilidade para trabalhar com o público em geral. A mente rápida dará a você as qualidades de uma pessoa inteligente e com grande poder de análise. É muito atraente, o que fará se destacar no mundo social. Corajoso, intenso e vigoroso.

Alerta

Os leoninos passam o dia no alerta, e o mais indicado nesta fase é ter cuidados especiais no trabalho e vida pessoal. Contenha seu ímpeto na hora de negociar. Controle os gastos. Não discuta com seu par afetivo e família.

Áries – A fase pede que espere mais uns dias para realizar mudanças no trabalho e negócios. A família procura transmitir muita segurança. Medite sobre o que deseja. C. 259 M. 5890

Touro – Você precisará se preparar para o período negativo que inicia dia 20, quando o Sol o desfavorecerá. Evite mudanças nesta fase. Mas hoje você recebe apoio nos negócios. No amor não discuta. C. 845 M. 3946

Gêmeos – Período que você transborda confiança nos seus negócios e no trabalho. Continuam as chances de acertar as finanças e ter o crescimento esperado. Dedique-se mais à pessoa amada. C. 760 M. 2638

Câncer – Dia que haverá agitação no seu trabalho com chances de acertar o setor financeiro. Apoio de superiores, sócios e até amigos. As parcerias estão favorecidas. Seu amor precisa de mais atenção. Pode viajar. C. 541 M. 1225

Leão – Você ainda passa pelo alerta, a Lua na sua desfavorável 12ª casa, indica a necessidade de paciência. Não espere resolver os problemas financeiros. Domine a possessividade e não discuta com seu amor. C. 973 M. 8064

Virgem – Dia que estará mais empenhado, conseguirá resolver um antigo problema profissional. Mas, vá devagar com as mudanças que pretende fazer. O setor afetivo está em fase de paixão. C. 028 M. 4345

Libra – Fase que pode ativar sua vida social e aceitar convites de parentes. O seu trabalho caminha com muito equilíbrio e o setor financeiro traz mais segurança. Evite os doces. Amor super-romântico. C. 430 M. 6853

Escorpião – Período que terá chances de mudar muitos dos negócios e resolver assuntos financeiros e profissionais. Mudanças radicais estão por acontecer, com chances de sucesso. Voto de confiança no amor. C. 684 M. 9419

Sagitário – Você deve ser mais rápido e determinado em sua área profissional. Oportunidades de acertar o setor financeiro. Seu comportamento vai estar alegre com a família. Sucesso no amor. C. 253 M. 7580

Capricórnio – Boas energias para acertar os problemas financeiros da família. Dê continuidade nos seus projetos profissionais e não se acomode. Não discuta com pessoas de Virgem e Leão. Viva as emoções do amor. C. 312 M. 5776

Aquário – A influência astral deste dia indica que pode resolver os negócios e contar com a família. Não terá dificuldades nas finanças. Faça o kit do Anjo e se fortaleça espiritualmente. Amor com estímulos de paixão. C. 196 M. 2107

Peixes – Nesta fase você sente que é um privilegiado do zodíaco. As chances de harmonia com a família e no trabalho são totais. Medite sobre as coisas que deseja. O amor está no ponto mais alto. Tente em jogos. C. 511 M. 0728

