Horóscopo de hoje: terça-feira (14.01.25)

Os capricornianos se erguerão à custa de seus próprios esforços. Possuindo considerável instinto aquisitivo e sabendo como economizar e conservar, multiplicarão tudo o que adquirirem, podendo chegar a possuir fortuna invejável. Embora os bens sejam conseguidos mediante seus próprios esforços, muitas vezes serão auxiliados por amigos, companheiros e pessoas de elevada condição social ou financeira.

Quem nasceu hoje

Está preocupado em ajudar os mais necessitados. Sabe de sua capacidade e nunca se entrega diante do primeiro obstáculo. Os trabalhos em equipe e com o público trarão satisfação pessoal. É organizado, talentoso e observador.

Alerta

Os leoninos passam o dia do ano no alerta. Procure deixar as mudanças no trabalho para um melhor período. Finanças em baixa. Cuidado com discussões, principalmente com seu par afetivo. Saúde em baixa. Viagens desfavorecidas.

Áries – Evite à sua maneira impetuosa de agir e falar, Vênus, na sua 12ª casa astral desfavorece novas ações financeiras. Procure se proteger dos problemas no trabalho e lar. Paciência com a família. C. 410 M. 1720

Touro – Dia que terá lucros em novos negócios, principalmente os realizados em grupo ou sociedade. Positivo para viagens, compras e decisões de novos trabalhos. Lar com equilíbrio. Amor vibrante. C. 360 M. 2483

Gêmeos – Você está propenso a organizar suas finanças. O trabalho e os negócios fluem, mas cuidado com invejosos. Facilidade para resolver assuntos da família. Seu amor anda com ciúmes. C. 271 M. 7538

Câncer – Fase que saberá conquistar seu lugar no trabalho e negócios. As expectativas devem se concretizar. A Lua está no seu signo traz um dia feliz com a família e seu amor. Conte com Capricórnio. C. 928 M. 4156

Leão – Dia de alerta, a Lua não favorece novas ações nos negócios e, indica a necessidade de paciência com pessoas com as quais trabalha. Problemas emocionais podem atrapalhar a vida afetiva. C. 035 M. 6206

Virgem – A vida profissional passa por ótimas transformações, o sucesso está ao seu lado. Encontrará apoio para iniciar novo projeto familiar. Bons contatos com autoridades e superiores. Amor com paixão. C. 559 M. 8941

Libra – Você estará envolvido nos negócios da família e, sua participação virá em boa hora. A pessoa amada trará mais compreensão para o relacionamento e acertos para os que tiveram problemas. C. 864 M. 3479

Escorpião – Nesta fase você pode ampliar seus contatos de negócios e contar com apoio na vida profissional. Finanças ativadas. A família traz carinhos e compreensão. Positivo para viagens, compras e visitas. C. 421 M. 5897

Sagitário – Mercúrio, atua na sua casa de trabalho e dinheiro. Boa hora para aumentar seus contatos e melhorar o relacionamento com colegas e superiores. Prepare o terreno para novos ganhos. Amor participativo. C. 109 M. 4364

Capricórnio – A influência do Sol e Mercúrio no seu signo é o que precisava para conquistar o equilíbrio profissional e financeiro. A família transmite carinhos e compreensão. Associações beneficiadas. Harmonia no amor. C. 798 M. 8633

Aquário – Fase que estará um tanto esgotado, evite qualquer tipo de mudança nos negócios, finanças e vida familiar. Fuja dos problemas dos outros. Cuide da saúde. Risco de rompimento no amor. Não viaje. C. 346 M. 0180

Peixes – A estabilidade emocional será responsável pelo ótimo relacionamento familiar e profissional. Você se sente livre para agir no trabalho. Pode fazer mudanças nos negócios. Amor estável. Tente na loteria. C. 685 M. 9010

