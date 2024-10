Horóscopo de hoje: terça-feira (15.10.24)

Os librianos podem escolher entre a ciência e a arte, pois possuem a potência intelectual requerida pela primeira e a sensibilidade exigida pela segunda. Poderão chegar a possuir lucidez de inteligência e clareza de raciocínio que serão quase proféticos em suas palavras e praticamente infalíveis em suas ações.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa extremante inteligente o que fará se destacar em profissões ligadas ao grande público. A eficácia é uma de suas maiores qualidades. É o patrono dos injustiçados. Inteligente, competente e rigoroso.

Alerta

Os piscianos ficam no alerta até às 17h35, e os astros aconselham a não correr riscos durante este período no trabalho. Não exagere nos gastos. Após esse horário os cuidados serão dos arianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Dia que poderá contar com ajuda das pessoas do seu trabalho. Você esta bem e deve aproveitar para acertar antigos projetos. Apoio de Aquário e Libra. Otimismo no amor. Hoje entrará no alerta às 17h35. C. 278 M. 8541

Touro – O seu astral continua favorável nos negócios e trabalho. A fase é de lucros e popularidade. Harmonia afetiva e surpresa do seu amor. Cuide da saúde, inicie um regime e pratique esporte. C. 805 M. 3139

Gêmeos – A fase é positiva no trabalho, chances de iniciar parcerias. Terá habilidade para ganhar mais. Ótimo para viagens, compras e colaborar com a família. Progresso e paz no lar. Amor com novidades. C. 383 M. 7804

Câncer – Dia que precisará de muita paciência com a família. Pode haver interferência de parentes nos negócios. Cuidado, evite mudanças de humor. Desfavorável para novos gastos. Amor com carinhos. C. 902 M. 5458

Leão – Um bom dia para renovar, assinar contratos e acertar novos negócios. Esforços recompensados e boa entrada de dinheiro. Novidades na vida familiar. Ótimo para compras e dar apoio ao seu amor. C. 120 M. 4081

Virgem – Você terá disposição para organizar os negócios da família e dar mais atenção a nativos de Touro e Libra. Reavalie seu trabalho e aproveite a fase. Amor com ciúmes. Confie na sorte, tente em jogos e loteria. C. 669 M. 1653

Libra – O seu astral está ótimo, dificilmente aparecerão problemas que não conseguirá solucionar. Surpresas da família e maior equilíbrio na vida afetiva, paixão em alta. Saia da rotina, pode viajar. Saúde boa. C. 516 M. 6695

Escorpião – Nesta fase não deve abusar das finanças e nem mudar o rumos dos negócios ou trabalho. Logo o Sol o favorecerá. Hoje precisará colaborar com a família, evite discussões. Não viaje e nem faça novos gastos. C. 297 M. 8262

Sagitário – O período indica uma série de restrições no trabalho e negócios. Mercúrio, o planeta da comunicação e que abre espaço para as amizades, o desfavorece desde ontem. Amor difícil. C. 048 M. 4912

Capricórnio – Boas condições de resolver parte dos problemas com a família e do trabalho. Assuntos materiais estão bem colocados. Positivo para compras e assinatura de contratos. Bom relacionamento no amor. C. 935 M. 7786

Aquário – A Lua esta no seu signo e você sente que a harmonia reina no lar. Seu astral esta altíssimo e, com isso virão bons negócios. Sabendo agir, terá lucros financeiros. Positivo para viagens. Amor com ciúmes. C. 490 M. 1471

Peixes – Você fica no alerta até às 17h35, passe esse período na rotina. Evite compras, mudanças no trabalho, novos negócios e exigências com a família. A noite estará tudo bem e poderá contar com seu amor. C. 551 M. 0325

