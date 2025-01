Horóscopo de hoje: terça-feira (21.01.25)

Os aquarianos possuem um caráter determinado, realizador e tenaz. Uma vez iniciada uma tarefa vão até o final, custe o que custar, sem que nada os faça recuar. Uma vez abraçado um ideal, lançam-se à luta, pondo em ação todas as suas forças físicas, e toda a sua potência mental. Audaciosos, independentes e inconvencionais, dificilmente se submetem à vontade alheia, e em seus atos e pensamentos transparece toda a ânsia de liberdade que os domina.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa preparada para o futuro. Sabe como poucos apreciar as coisas boas da vida. A presença da família e amigos serão constante durante sua existência. Criativo, simpático e arrojado.

Alerta

Os librianos ficam no alerta até às 13h21, e o bom senso deve prevalecer nessa fase negativa. Evite gastos que possam comprometer o equilíbrio financeiro. Após esse horário os cuidados serão dos escorpianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Dia especial na vida profissional, chances de receber apoio financeiro e até iniciar uma parceria. Continue cuidando da saúde, relaxe e não enfrente pessoas de Virgem ou Peixes. Amor tranquilo. C. 165 M. 6042

Touro – As influências astrais indicam bons negócios, assinatura de contratos de trabalho e ótima entrada de dinheiro. Sossego na vida afetiva. A família traz boas notícias. Tente na loteria. Saúde equilibrada. C. 378 M. 2967

Gêmeos – Fase que pode escolher qual o caminho a seguir nos negócios e trabalho. Movimentação social. Pode iniciar novos projetos do lar. Ótimo para viagens e compras. Tranquilidade no amor. Realce seu charme. C. 318 M. 0956

Câncer – Dia que esta um tanto exigente com a família. Evite os excessos nas comidas e bebidas. Não há nada para lamentar, apenas procure relaxar. Evite viagens e compras fora do orçamento. C. 882 M. 4719

Leão – Período que sente que há possibilidade de resolver muitos dos problemas domésticos e conseguir o apoio do seu amor. A paz se fará presente na vida profissional. Novos negócios e ideias originais. C. 849 M. 3376

Virgem – Dia que graças a sua habilidade conseguirá dar um novo rumo nos negócios. Não há motivos para desânimo pelo contrário, terá apoio para realizar viagens, compras e decisões financeiras. Amor com paixão. C. 604 M. 9608

Libra – Você acorda no alerta, a Lua só estará no seu signo às 13h21. Portanto deixe as decisões financeiras, afetivas e domésticas para o período da tarde. Relaxe mentalmente, a noite tudo estará bem. C. 186 M. 2825

Escorpião – Você acorda de bom humor e com vontade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas a partir das 13h21, entrará no alerta, a Lua desfavorecerá novas ações, resolva tudo logo cedo. C. 236 M. 7190

Sagitário – Você vem de uma fase tranquila e deve aproveitar para sair da rotina. Em alta compras, negócios e até viagens. Procure praticar algum esporte. Trabalho e finanças sem problemas. Amor presente. C. 928 M. 5439

Capricórnio – O período atual é de renovação nos negócios, trabalho e vida familiar. Pode programar viagens, compras e visitas. Confraternização geral com os parentes. Amor transformador. C. 897 M. 1258

Aquário – A presença do Sol no seu signo é sinal de ótimas mudanças na área familiar e financeira. Todos seus projetos começam a dar certo, isto é a fluir. Amor em ascensão. Saúde perfeita. Sorria para a vida. C. 605 M. 8581

Peixes – Nesta fase deve organizar seu futuro, não entre em depressão ou atritos com ninguém, por enquanto tenha paciência. Continue colaborando com todos. Compreensão do seu amor. C. 953 M. 4765

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM