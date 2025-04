Horóscopo de hoje: terça-feira (22.04.25)

Touro tem uma natureza essencialmente sensual, mas o ciúme e a possessividade vão tomando conta da intimidade e tudo pode terminar em sérios conflitos. Depois de algum tempo o envolvimento pode levá-lo à infelicidade, às frustrações e também às tensões, mas caso se controle cada minuto na intimidade o taurino, tira proveito dos seus gestos e atos para poder curtir a relação com a pessoa amada.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa moderna, com atitudes arrojadas. Tem uma personalidade marcante e conseguirá sucesso em carreiras dinâmicas. Terá muitos amigos, pois tem facilidade em se comunicar. É afetuoso, talentoso e alegre.

Alerta

Os nativos de Aquário passam o dia no alerta e a rotina deve ser sua aliada durante este período negativo. Deixe tudo como esta no trabalho. No amor, evite ser possessivo ou poderá discutir com seu par afetivo. Saúde em leve baixa.

Áries – O Sol transita pela sua casa de trabalho e finanças, ajudando a resolver a maior parte dos seus negócios. Transforme as boas ideias em ação. Seus planos estão em alta. Amor complicado. C. 419 M. 1354

Touro – Você saiu da fase negativa, e a cada dia que passa encontrará a solução de vários problemas que o incomodavam. Mantenha o ritmo de trabalho e aceite apoio para novos negócios. No amor, carinhos e paixão. C. 845 M. 2279

Gêmeos – Neste período precisará de um ombro amigo, as influências astrais são negativas. Procure economizar, não inicie negócios ou mudar o ritmo de trabalho. Precisará ser paciente no lar. Amor em paz. C. 260 M. 1048

Câncer – A fase é positiva e você deve ser mais ousado nos negócios e abrir frentes de trabalho. Pode receber nova proposta de parceria. Use sua intuição para detectar os caminhos financeiros. Amor com encantos. C. 631 M. 8563

Leão – A presença de Marte abre no seu signo indica o crescimento de suas forças para encontrar a estabilidade profissional e financeira. Viva em harmonia com a família. Conquiste de vez seu amor. C. 907 M. 4598

Virgem – Você sente que esta conquistando a estabilidade financeira e, que o trabalho flui fácil. Positivo para viagens, compras, início de parcerias e resolver os problemas da família. Êxito com imóveis. Amor decidido. C. 375 M. 6426

Libra – Dia que não deve tumultuar os problemas da família. Ainda que possa enfrentar dificuldades nas finanças encontrará o caminho do equilíbrio. Releve as discussões e evite se entristecer. Dê apoio ao seu amor. C. 553 M. 2781

Escorpião – O Sol transita no seu signo oposto trazendo boas respostas no setor financeiro e no trabalho. Oportunidades de progresso, arregace as mangas e vá em frente. Amor expressivo. C. 097 M. 3432

Sagitário – Há sinais de melhora nas finanças. Poderá receber apoio para negociar. Estará mais amável com sócios, superiores e com sua família. Boa entrada de dinheiro. Seja mais amoroso com a pessoa amada. C. 138 M. 8612

Capricórnio – Você tema seu favor a Lua no seu signo, conseguirá sim resolver um problema da área doméstica. Tire as mágoas do coração e, viva melhor com seu amor. Tente na loteria. C. 186 M. 7174

Aquário – O seu dia ainda será no alerta e a saúde requer cuidados, portanto não abuse de gorduras, frituras e o sal. Tome bastante água. Terá que enfrentar alguns problemas com a família. Amor indiferente. C. 520 M. 9904

Peixes – Fase que deve aguardar novidades sobre os negócios, vem apoio e dinheiro. Trabalho com total sucesso. Criatividade em alta. Apenas evite os invejosos. Cuide do seu Anjo da guarda. C. 617 M. 1821

