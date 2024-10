Horóscopo de hoje: terça-feira (22.10.24)

O escorpiano é determinado e seguro. É magnético e tem o poder de influenciar e de transformar as pessoas de mudar as circunstâncias. Suas emoções são profundas e vai ao fundo dos problemas. É intenso e penetrante. Gosta de ajudar os outros no plano psíquico e emocional. Mas tem um temperamento independente e individualista. Tem opiniões próprias e é fixo nelas.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa de personalidade marcante. Conquistará o carinho e respeito das pessoas à sua volta. Alcançará sucesso nas carreiras ligadas ao grande público. Estará sempre ajudando os mais necessitados. É correto, solícito e enérgico.

Alerta

Os cancerianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Se puder adie mudanças no trabalho, não negocie. No amor evite forçar a barra com seu par afetivo. Saúde em leve baixa. Viagens desfavorecidas.

Áries – Dia para solucionar alguns dos problemas do trabalho. Terá firmeza para conquistar o equilíbrio financeiro. Conte com Gêmeos e Libra. Convites para parceria. O amor vem com força total. Melhora da saúde. C. 429 M. 2181

Touro – A influência do Sol no seu signo oposto indica maior tranquilidade na área profissional. Conte com bons negócios, entrada de dinheiro e novidades para iniciar novos projetos. Seja mais atencioso no amor. C. 648 M. 1206

Gêmeos – Nesta fase deve contar somente com sua capacidade profissional, dar mais de si e esperar por bons resultados. Evite iniciar sociedade ou parceria. Ótimo para quem lida com o comércio. Vênus, traz paixão. C. 757 M. 0945

Câncer – O seu dia será no alerta, então evite fazer cobranças a família e ao seu par afetivo. Desfavorável para compras, viagens, visitas, mudanças no rumo dos negócios ou trabalho. Amor exigente. C. 984 M. 5410

Leão – Período para solucionar problemas familiares, ter apoio para negociar com imóvel e pensar em mudança de residência. Fase de progresso e ajuda de parentes em suas investidas financeiras. Amor com paixão. C. 237 M. 7761

Virgem – Você terá um bom dia no trabalho e tranquilidade com a família. Positivo para resolver assunto profissional. Conseguirá acertar as finanças. Conte com Escorpião e Câncer. Carinhos do seu amor. C. 115 M. 4530

Libra – A fase é uma das mais positivas e elevadas no amor. Conseguirá colocar em prática todos projetos profissionais e encontrar apoio e incentivo para novos negócios. Ótimo para viagens e compras. C. 885 M. 3852

Escorpião – A presença do Sol a partir de hoje no seu signo é indício de uma fase de grandes mudanças profissionais. Terá a seu dispor sócios, superiores e apoio de todos com quem negocia. Seu amor traz paixão. C. 071 M. 1795

Sagitário – Dia que terá o início do seu inferno astral, fase que o Sol o desfavorece. Serão 30 dias de problemas de toda ordem. Não conte com ninguém e evite criar inimizades no trabalho. Amor neutro. C. 260 M. 9321

Capricórnio – Você terá um período de colaboração da família. Conseguirá resolver alguns problemas do trabalho e conquistar o equilíbrio financeiro. Apoio de amigos e parentes. Amor com carinhos. Cuide da saúde. C. 936 M. 2619

Aquário – Nesta fase conseguirá o apoio que precisa para movimentar o trabalho. Vem, com certeza mais dinheiro e solução de problemas da família. Saia da rotina. Compras e viagens. Amor suave. Tente na loteria. C. 590 M. 8241

Peixes – A presença do Sol em Escorpião, é indício de uma das melhores fases do ano astral. Trabalho, negócios, compras, viagens, acertos domésticos, equilíbrio afetivo, saúde e muito dinheiro. C. 104 M. 4078

