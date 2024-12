Horóscopo de hoje: terça-feira (24.12.24)

Hoje comemoramos uma data muito especial, um momento de esperança, de amor e de confraternização. Nossas famílias e amigos se reúnem para festejar esse momento importante, e mesmo com alguns problemas temos muito o que agradecer e orar por aqueles que estão enfermos. Espero nesta mesma data no ano que vem saber que todos estão bem, com muitas histórias e claro com saúde. Desejos a todos um Natal de luz, esperança e amor.

Quem nasceu hoje

Transmite muitas alegrias as pessoas à sua volta. Com sua força de vontade é capaz de grandes feitos. Conseguirá se destacar onde os outros não conseguiram. Estará sempre ajudando os mais necessitados. É sincero, capaz e organizado.

Alerta

Os librianos passam o dia no alerta, e os astros recomendam paciência com as pessoas à sua volta. Procure se organizar e adie mudanças para outro período. Deixe as preocupações de lado e viva em harmonia com seu par afetivo e família.

Áries – Os astros colaboram para que haja harmonia no seu relacionamento afetivo e familiar. A recomendação é para que não abuse nas bebidas e alimentação. Muitas alegrias. Amor envolvente. Feliz Natal. C. 246 M. 5328

Touro – O seu Natal será cheio de boas energias, muita saúde e presentes. Pode aceitar convite para encontro de familiares. Sua comunicação com os amigos e parentes esta incrível. Pode viajar. Feliz Natal. C. 937 M. 8853

Gêmeos – O ideal é soltar as boas energias e passar a noite de Natal com a família. Procure se desligar dos negócios. É hora de definir suas emoções e dar mais atenção ao seu amor. Feliz Natal. C. 551 M. 7280

Câncer – Dia para relaxar e aproveitar o que mais gosta, estar ao lado da família. Procure se desligar um pouco da vida de alguns parentes. Sem problemas para resolver. Transformação de ideias no amor. Feliz Natal. C. 376 M. 9692

Leão – O seu lado emocional esta bastante sensível, conseguira passar a todos familiares e amigos compreensão e paz. Um Natal tranquilo com muitos presentes e confraternização com seu amor. Feliz Natal. C. 824 M. 0440

Virgem – A fase é de transformação na vida amorosa, você esta em alto astral e transmite boas energias. Procure se desprender um pouco dos negócios e trabalho. A família traz carinhos e presentes. Feliz Natal. C. 185 M. 6606

Libra – Você ainda passa pelo alerta, a Lua só estará no seu signo amanhã a partir das 05h07. Aguarde para passar por um bom período ao lado da família e seu amor. Não abuse de bebidas. Feliz Natal. C. 663 M. 4535

Escorpião – A sua noite de Natal será tranquila ao lado da família e amigos. Procure se organizar e não esqueça dos presentes também dos amigos. Clima de harmonia. Amanhã você acorda no alerta. Feliz Natal. C. 282 M. 3717

Sagitário – O seu dia será repleto de movimentação de parentes e todos que passarão à noite de Natal ao seu lado. Habilidade para resolver os problemas da família. Espere e conte com sorte no amor. Feliz Natal. C. 129 M. 2874

Capricórnio – Você sente que todos estão prontos a colaborar com a tranquilidade da noite de Natal. O clima será de descontração e a família vai proporcionar muitas alegrias. Amor com força total. Feliz Natal. C. 304 M. 1979

Aquário – Nesta fase você pode ter alguns aborrecimentos, o ideal é não passar dos limites em suas exigências com a família. Vênus no seu signo até dá uma força para superar problemas. Amor tranquilo. Feliz Natal. C. 842 M. 0164

Peixes – Fase para repensar sua vida financeira e afetiva. Procure se organizar para ter uma noite de carinhos e confraternização. Curta o clima de Natal em paz. A família procura compensar com afeto. Feliz Natal. C. 797 M. 5141

