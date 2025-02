Horóscopo de hoje: terça-feira (25.02.25)

Os sensíveis piscianos, em geral, são descritos como românticos e sonhadores. Consequentemente, seu humor é sutil, quando não surrealista. Pessoas muito ligadas ao visual, a mímica é de seu inteiro agrado. Divertem-se com fotografias engraçadas, boas piadas e todo tipo de jogo visual.

Quem nasceu hoje

Nunca deixa de cumprir suas responsabilidades. Os estudos e cursos de capacitação serão constantes durante sua existência. A família será companhia constante em sua vida. Integro, racional e fiel companheiro.

Alerta

Os aquarianos acordam no alerta, e a rotina é indicada durante este período negativo. O trabalho pede paciência, não negocie. Cuidado com o setor financeiro. No amor, evite se fechar, demonstre empatia com seu par afetivo.

Áries – Fase para superar os desafios, ter mais atenção e cuidados se for encarar novos projetos. Estará as voltas com invejosos e até inimigos. Procure entender melhor a pessoa amada. Descanse mais. C. 952 M. 7175

Touro – Período que sua comunicação vai brilhar nos negócios e trabalho. Horizonte limpo no setor financeiro. Positivo para viagens, compras e novas decisões em parcerias. Tenha paciência com seu amor. C. 760 M. 9328

Gêmeos – Você está empolgado com as mudanças que pode realizar na vida profissional. Solução rápida de problemas da área familiar. Suas ideias podem abrir novas portas para viver um grande amor. C. 634 M. 3790

Câncer – O clima no trabalho é especial, aproveite para melhorar seu relacionamento com todos. Conquistará seu espaço financeiro. Conte com apoio. Positivo para viagens. Equilíbrio com a família. C. 093 M. 5484

Leão – Você terá que ser rápido nas decisões de negócios e trabalho. Fase que algumas mudanças podem acontecer. Pode pedir apoio de Sagitário e Escorpião. Evite novos gastos. Perda de energia. Amor total. C. 328 M. 8317

Virgem – O Sol na sua sétima casa faz você viver um bom período no amor com acertos de antigas discussões e uma grande paixão para os desimpedidos. O trabalho vai bem e as finanças voltar a crescer. C. 415 M. 6046

Libra – Dia que precisará dar apoio à família, inclusive com solução da área financeira. Positivo para compras do lar. Procure ter mais paciência com nativos de Aquário e Virgem. Amor em ascensão e carinhos. C. 291 M. 0524

Escorpião – Poderá receber proposta de negócios, viagens e para mudanças na área profissional. Criatividade para melhorar a situação financeira. A família precisa de mais colaboração. Amor em sintonia. C. 708 M. 4959

Sagitário – Um bom período para solucionar questões financeiras da família. Mostre que é criativo e abra espaço para melhorar seu trabalho. Positivo para compras domésticas. Amor com responsabilidades. C. 857 M. 2204

Capricórnio – A Lua está no seu signo, você recupera o bom humor e deve aproveitar para sair da rotina. Conte com Peixes e Touro. Dia perfeito no amor, acerte os problemas existentes. Melhora financeira. C. 146 M. 3035

Aquário – Você esta passando pelo alerta e deve evitar discussões com a família por causa do setor financeiro. Contenha as expectativas sobre a vida afetiva. Adie novos gastos, não viaje. Cuide mais da saúde. C. 289 M. 9867

Peixes – A influência atual de Mercúrio e Sol na sua segunda casa, é sinal de equilíbrio financeiro e profissional. Você volta a ganhar dinheiro e pode acertar novos compromissos de trabalho. Amor correspondido. C. 579 M. 8613

