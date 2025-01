Horóscopo de hoje: terça-feira (28.01.25)

Existem regras sim, mas o aquariano prefere seguir as suas, já que é muito independente, dessa forma estabelece as suas próprias leis, sua relação com a vida. Adora surpreender e fazer diferente, sua principal característica é a originalidade. Enquanto não se auto afirma, é visto pelas pessoas com extravagantes, gosta de chocar os mais conservadores.

Quem nasceu hoje

Conseguirá todos os objetivos na vida, para tanto basta usar sua capacidade. É uma pessoa de forte personalidade. As viagens e estudos terão uma importância muito grande em sua vida. Inteligente, Vigoroso e de bom coração.

Alerta

Os capricornianos ficam no alerta até às 16h33, e a rotina é indicada enquanto durar esta fase negativa. A partir desse horário quem precisará agir com prudência serão os aquarianos nos próximos dois dias e meio. Saúde neutra.

Áries – Você passa por uma fase sem grandes definições, Vênus na sua desfavorável 12ª casa pede paciência. O setor financeiro esta devagar, não abra novas frentes de trabalho ou negócios. Insatisfação no amor. C. 179 M. 4408

Touro – Dia equilibrado na vida profissional e material, indícios claros que terá satisfação. Caminhos aberto para ganhar dinheiro. Fase para viagens, compras e encontros de negócios. Sintonia no amor. C. 391 M. 0626

Gêmeos – Dia que terá alguns desafios para resolver no setor financeiro. Saia para compras, assinatura de contratos e para dar apoio à família. Revise a vida afetiva. Momentos de grande inspiração. C. 953 M. 7539

Câncer – Você continua recebendo a influência de Marte no seu signo, pode definir rápido questões financeiras e profissionais. Sua força interior será responsável pelo bom relacionamento familiar. C. 578 M. 2944

Leão – Você acorda de bom humor. Sua perseverança o fará atingir os objetivos e a estabilidade profissional. Conseguirá passar a todos sua boa vontade. Seja menos radical no amor. C. 036 M. 6795

Virgem – Nesta fase você está mais concentrado em novos projetos. Conseguirá resolver a maior parte dos problemas, incluindo das finanças. Mais energia com a família. Amor e paixão. Olho vivo na balança. C. 716 M. 8862

Libra – Período que deve resolver os problemas da família, incluindo reforma ou compra de imóvel. As finanças caminham para a estabilidade. Conte com Sagitário e Câncer. Saia da rotina, pode viajar. Tente na loteria. C. 840 M. 1256

Escorpião – Dia que conseguirá resolver os problemas profissionais que o incomodam. Solução rápida do setor financeiro. Conte com Aquário e Virgem. Onda de sucesso. Lar com apoio. Paz com seu amor. C. 657 M. 9314

Sagitário – O seu dia será de realizações na vida profissional. A Lua no seu signo ajuda a resolver os problemas da área doméstica, incluindo viagens, mudanças e compras. Amor com romance. C. 268 M. 5137

Capricórnio – Você acorda no alerta, a Lua só estará no seu signo às 16h33. O ideal é deixar as decisões profissionais, financeiras e afetivas para o período da tarde. Não entre em atritos com Câncer e Áries. C. 409 M. 3098

Aquário – O dia pede que organize os negócios e trabalho, a Lua o desfavorecerá a partir das 16h33. Serão dois dia e meio no alerta. O momento pode ser difícil. Contenha os gastos. Amor neutro. C. 023 M. 2280

Peixes – Fase que deve ser ativo e presente com a família. No trabalho, não terá muito apoio. Vênus, até o ajuda a ser mais simpático, mas não deve abusar nos gastos. Adie viagens. Amor equilibrado. C. 145 M. 0871

