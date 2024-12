Horóscopo de hoje: terça-feira (31.12.24)

O capricorniano positivo se caracteriza pela persistência e pela firmeza de opinião. Quando decide qual é a meta que norteará sua existência prosseguem até o fim, a despeito dos obstáculos que tenham que enfrentar. Entregam-se de corpo e alma ao trabalho, a ponto de se isolarem dos amigos e abandonarem todas as compensações de lazer e descanso.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com idéias arrojadas. Gosta de agir diretamente nos problemas. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Irá se destacar no mundo profissional. Canaliza muita energia para projetos de ajuda a comunidade. Leal, arrojado e simpático.

Alerta

Os capricornianos passam o último dia do ano alerta e a indicação é para ter cuidados redobrados. Deixe as inovações e mudanças para um período positivo. Use o diálogo com a pessoa amada e família. Saúde em baixa. Viagens neutras.

Áries – O último dia do ano reserva muita paz e boas notícias. Aproveite o pique e saia para viagens. Melhora significativa no relacionamento afetivo. Não esqueça de fazer o Kit da inveja, até o dia 5. Feliz Ano Novo. C. 670 M. 0490

Touro – Os astros trazem um período de descontração, positivo para viagens e estar com o seu amor. Curta a vida ao ar livre. Coloque duas notas de 10 reais, em sua gaveta de meias. Deixe 7 dias. Feliz Ano Novo. C. 780 M. 8655

Gêmeos – O ideal é aceitar convites de parentes e amigos para a passagem de ano. Tenha bom senso, evite ser tão exigente com a sua família. Muita paixão da pessoa amada. Faça o Kit da saúde. Feliz Ano Novo. C. 415 M. 5746

Câncer – Dia de fé, de paz e muita harmonia com a família. Positivo para aceitar convites de parentes, para o Réveillon. Finanças equilibradas. Faça o kit de Santo Antônio o do amor. Feliz Ano Novo. C. 537 M. 3374

Leão – A mudança do Ano promete ótimas novidades, faça os seus pedidos profissionais e encontrará o sucesso. Neste dia terá disposição para curtir o seu amor. Tente na loteria. Faça o kit da saúde. Feliz Ano Novo. C. 028 M. 6217

Virgem – O seu dia será de boas notícias e muita festa com a família e seu amor. Mudou o ano? quase, mas também os seus planos anime-se. Faça a Ancoragem do Anjo da guarda. Magnetismo pessoal. Feliz Ano Novo. C. 102 M. 4581

Libra – Os seus sonhos irão se realizar é só ser menos indeciso. Alegria geral com a família e amigos. Magnetismo pessoal no amor, curta a vida. Faça o kit de Santo Antônio o do amor. Saúde perfeita. Feliz Ano Novo. C. 261 M. 9026

Escorpião – O clima de festa permanece em sua vida, espere o melhor. Aceite convites e passe uma noite de alegrias e muitas amizades. Grande animação com a pessoa amada. Faça o kit da inveja. Feliz Ano Novo. C. 654 M. 0862

Sagitário – A Lua esta no seu signo é só comemorar a entrada do Ano com descontração e bons pensamentos. Vontade de sair da rotina, programe as festas e viagens. Faça o kit do Anjo. Feliz Ano Novo. C. 309 M. 5634

Capricórnio – O Sol no seu signo fortalece suas energias espirituais, mas não podemos esquecer que a Lua não o favorece, é o seu alerta. Não abuse na alimentação e bebidas. Faça o kit da saúde. Feliz Ano Novo. C. 793 M. 8179

Aquário – Você já sabe que todo fim de ano você passa pelo período negativo do Sol na sua 12ª casa. Não abuse de suas forças e nem crie problemas com a família. Faça o kit do amor. Feliz Ano Novo. C. 846 M. 1901

Peixes – Você terá um dia de ótimas novidades, a sua passagem de ano será muito feliz. Entregará para a vida paz e otimismo. Seu amor precisa de apoio. Faça o kit da saúde. Feliz Ano Novo. C. 985 M. 7298

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM