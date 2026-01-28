Horóscopo de quarta (28): amor, trabalho e finanças; confira

Os aquarianos demonstram criatividade acima da média e uma mente sempre em movimento. Isso porque, pensam rápido, analisam com objetividade e confiam nas próprias decisões.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Desse modo, essa combinação fortalece a capacidade de enfrentar desafios com segurança. Embora prezem pela independência, também valorizam profundamente a harmonia familiar. No trabalho, contudo, mudam de rota com facilidade e lidam bem com imprevistos.

Leia também: Astrologia: veja o horóscopo completo desta terça-feira (27)

Quem nasceu hoje

Os nascidos do dia mostram talento natural para conduzir situações delicadas com equilíbrio e sabedoria. Isso porque, eles planejam o futuro com cuidado e rejeita atalhos.

Além disso, preferem cumprir cada etapa com atenção. Observadores, inteligentes e carismáticos, e, assim, constroem resultados consistentes ao longo do tempo.

Alerta

Os geminianos atravessam o dia em alerta. No trabalho, manter a rotina evita desgastes desnecessários. Além disso, não é o momento ideal para investimentos arriscados ou gastos fora do orçamento. Contudo, no campo afetivo, vale conter cobranças excessivas e atitudes autoritárias.

Previsões por signos

Áries

O momento favorece a solução de pendências profissionais e a reorganização dos negócios. Nesse sentido, as energias positivas impulsionam decisões importantes e abrem caminhos para avanços financeiros. No amor, o dia traz intensidade e envolvimento emocional. C. 695 | M. 5439

Touro

Com a Lua em seu signo, surgem novidades ligadas às finanças e à carreira. O trabalho passa por renovação e boas surpresas. Porém, no campo afetivo, o clima é de carinho e estabilidade. O astral segue leve e produtivo. C. 317 | M. 2125

Gêmeos

Durante o alerta, podem surgir tensões com colegas ou parceiros de negociação. Portanto, evite confrontos e não promova mudanças no ambiente familiar. No amor, a atenção e o diálogo ajudam a manter o equilíbrio. C. 520 | M. 1206

Câncer

O dia favorece contatos profissionais e amplia as chances de resolver assuntos ligados a compras e viagens. Assim, a comunicação flui melhor dentro da família. No amor, o clima segue positivo e estimulante. C. 131 | M. 7883

Leão

O apoio da família se mostra essencial para resolver questões financeiras. No trabalho, surgem oportunidades para iniciar novos projetos ou negócios. Mas, as relações familiares se fortalecem e o amor ganha novos estímulos. C. 884 | M. 4052

Virgem

O astral estimula decisões ligadas a compras pessoais e mudanças profissionais. Viagens e novos negócios ganham destaque. Dessa forma, o suporte familiar traz segurança, enquanto o amor se mostra participativo e harmonioso. C. 049 | M. 3370

Outras previsões

Libra

As preocupações com a família pedem equilíbrio emocional. Evite cobranças excessivas e preserve sua energia. No trabalho e nos negócios, o cenário permanece estável. Contudo, na vida afetiva, a paixão segue em alta. C. 702 | M. 2864

Escorpião

O período pede organização dos assuntos familiares e maior responsabilidade no lar. No trabalho, o diálogo facilita acordos com sócios ou superiores. Além disso, no amor, dedicar mais atenção fortalece a relação. C. 246 | M. 6538

Sagitário

O momento traz renovação de forças e sinaliza mudanças positivas na vida profissional e financeira. Assim, convites para novos negócios podem surgir. No amor, o charme se destaca. C. 873 | M. 9753

Capricórnio

A fase favorece inovação no trabalho e abertura para parcerias. Assim, propostas envolvendo viagens ou compras ganham força. A sorte acompanha suas decisões, enquanto o amor inspira novas atitudes. C. 624 | M. 4612

Aquário

O período permite aproveitar novidades e perceber a redução dos problemas. As relações sociais se fortalecem e o entusiasmo cresce. Então, valorize seus sonhos. A saúde segue equilibrada e o amor ganha brilho especial. C. 253 | M. 1092

Peixes

Os astros indicam cautela. Evite mudanças, viagens ou gastos relevantes ligados ao trabalho e aos negócios. Mas, avance com calma e atenção. No amor, desacordos pedem paciência. C. 969 | M. 5941