Horóscopo de quarta: veja quem entra e quem sai do inferno astral

O horóscopo de quarta (18) marca mudanças importantes com a movimentação do Sol. Alguns signos enfrentam desafios inesperados. Outros, entretanto, iniciam fase de crescimento e novas oportunidades.

Previsões

Áries – passa a sentir a influência do Sol na 12ª casa astral, conhecida como inferno astral. Problemas inesperados podem afetar a vida profissional. Amor e dinheiro entram em fase de espera. Portanto, o momento exige cautela.

Touro – mantém equilíbrio no trabalho e na vida familiar. Além disso, pode comemorar vitórias financeiras. O dinheiro aguardado tende a chegar. Compartilhar ideias com a pessoa amada fortalece o relacionamento.

Gêmeos – vive fase positiva no trabalho. Surgem novas chances de negócios e parcerias. Desse modo, o aspecto com sócios e superiores favorece acordos. Pode viajar e iniciar projetos. O amor ganha charme.

Câncer – enfrenta período movimentado tanto no trabalho quanto no lar. Contudo, deve aproveitar a energia para colocar planos em prática. Ganhos financeiros aparecem. O amor demonstra mais atenção.

Leão – precisa organizar atividades profissionais. As finanças indicam crescimento e abertura de novos caminhos. Contatos com Sagitário e Touro trazem bons resultados. Porém, no amor, novidades surgem.

Virgem – recebe influência favorável da Lua. O período indica grandes realizações e apoio para novos projetos. Entretanto, deve evitar cobranças excessivas com a família. O amor encontra solução.

Outras previsões

Libra – demonstra mais disposição para organizar trabalho e finanças. Dessa forma, conta com colaboração de Aquário e Câncer. Momentos de paixão fortalecem o vínculo afetivo. Atenção à hidratação.

Escorpião – deve agir com ousadia no setor profissional. Determinação traz resultados financeiros, especialmente para quem tem negócio próprio. A família oferece apoio. O amor segue feliz.

Sagitário – combina novas estratégias para ajustar negócios. A entrada de dinheiro anima o dia. A família colabora. Contudo, a pessoa amada pode demonstrar ciúmes. Controle emocional será essencial.

Capricórnio – mostra entusiasmo na busca de soluções domésticas e financeiras. Consegue resolver pendências e avançar no trabalho. Mudanças positivas aparecem. O amor traz surpresas.

Aquário – começa a sentir o Sol na segunda casa astral. O período favorece ganhos financeiros e solução de projetos antigos. Colegas de trabalho oferecem apoio. Emoções se intensificam no amor.

Peixes – deixa o inferno astral e passa a contar com o Sol em seu signo. O astral se torna positivo e promissor. Entretanto, o dia exige paciência e atenção devido ao alerta temporário.