Horóscopo de sexta: previsões revelam alertas e oportunidades

O horóscopo de sexta, 20 de fevereiro, indica um dia de contrastes entre cautela e oportunidade. Assim, enquanto alguns signos precisam desacelerar, outros encontram espaço para avançar em decisões profissionais e afetivas. Além disso, a influência combinada de Sol, Lua, Mercúrio e Vênus intensifica emoções e exige equilíbrio.

Previsão por signos

Áries – começa o dia em estado de alerta. A Lua limita novas iniciativas no trabalho e no ambiente doméstico. Além disso, a concentração de planetas na área mais sensível do mapa pede paciência. Portanto, evite viagens e compras impulsivas.

Touro – vive um período de confiança no setor profissional e financeiro. A família fortalece o ambiente emocional. O clima doméstico favorece novidades e demonstrações de afeto. Assim, o amor segue estável e tranquilo.

Gêmeos – observa melhora nas finanças. Parcerias mostram evolução concreta. Ao mesmo tempo, o apoio de colegas impulsiona resultados. No campo afetivo, o diálogo evita desgastes causados por ciúmes.

Câncer – recebe influência positiva para negócios e decisões profissionais. O momento amplia oportunidades e fortalece a autoconfiança. Além disso, a criatividade impulsiona o relacionamento amoroso.

Leão – enfrenta fase de ajustes. O setor profissional exige organização e atenção às relações de trabalho. Por isso, manter a rotina reduz conflitos. No amor, há espaço para participação ativa.

Virgem – encontra apoio para novas iniciativas. O período favorece planejamento financeiro e organização prática. Dessa forma, surgem possibilidades reais de ampliar ganhos. O diálogo fortalece o vínculo afetivo.

Outros signos

Libra – atravessa mudanças no ambiente familiar. A participação da pessoa amada contribui para decisões importantes. Além disso, o momento favorece investimentos voltados ao lar.

Escorpião – recebe incentivo para agir no trabalho. Questões financeiras encontram solução mais rápida. Viagens, compras e negociações ganham destaque. A vida amorosa também se intensifica.

Sagitário – demonstra capacidade para resolver pendências domésticas. A colaboração surge de forma espontânea. Contudo, evite comentar planos financeiros para não atrair inveja. O amor segue em ritmo neutro.

Capricórnio – vive fase favorável para encontros e negociações. Mudanças no lar ganham força. Além disso, a criatividade se destaca. Conte com apoio de pessoas próximas.

Aquário – atravessa momento de realização pessoal. O cenário favorece acordos, vendas e melhorias financeiras. Ao mesmo tempo, o campo afetivo ganha intensidade. A saúde se mantém equilibrada.

Peixes – concentra forte energia astral. A presença de vários planetas no signo fortalece a intuição. Gradualmente, desafios perdem força. O equilíbrio familiar se consolida e o amor se mostra mais apaixonado.