Horóscopo de segunda: Leão vive fase positiva; Áries precisa de prudência

O horóscopo de segunda, 2 de março, aponta um dia de contrastes entre desafios e avanços. Nesse sentido, alguns signos enfrentam tensão familiar e necessidade de prudência. Outros, porém, encontram apoio no trabalho e crescimento financeiro.

Confira as previsões completas.

Áries

Áries enfrenta possíveis conflitos familiares. Portanto, mantenha a calma e evite discussões no trabalho. Então, use a criatividade para driblar dificuldades financeiras. Além disso, adie compras, viagens e decisões comerciais. No amor, sentimentos podem ficar reprimidos.

Touro

Touro assume o controle da própria trajetória. Assim, o momento favorece compreensão de sócios e superiores. Então, há entrada de dinheiro e cenário positivo para compras pessoais. Desse modo, conte com apoio de Aquário e Peixes. No amor, estabilidade e segurança.

Gêmeos

Gêmeos recebe colaboração na área profissional. Assim, equilibra ganhos com mais facilidade. Aproveite a fase produtiva e o suporte nos negócios. Nesse sentido, no amor, a sensualidade ganha espaço.

Câncer

Câncer vive astral positivo no ambiente doméstico. Desse modo, pode formar novas amizades e resolver pendências financeiras. Então, o período favorece viagens, compras e mudanças familiares. No amor, estabilidade e tranquilidade.

Leão

Leão inicia um bom período com a Lua em seu signo a partir das 9h35. Contudo, deixe decisões familiares e financeiras para a tarde. O trabalho avança de forma satisfatória. Assim, valorize mais a pessoa amada.

Virgem

Virgem começa o dia animado, mas pode sentir desgaste ao longo das horas. A partir das 9h35, o alerta exige rotina e cautela. Portanto, evite excessos e preserve energia.

Libra

Libra precisa apoiar a pessoa amada e evitar cobranças. Use criatividade no trabalho para resolver pendências antigas. Atenção à saúde. No amor, controle o ciúme.

Escorpião

Escorpião encontra fase favorável para iniciar negócios e resolver questões profissionais. então, confie na própria capacidade de mudar rumos. O ambiente familiar e afetivo traz satisfação.

Sagitário

Sagitário vive dia propício para compras, viagens e novos projetos. Assim, aproveite para organizar a vida profissional e apoiar familiares. No amor, participação e envolvimento fortalecem a relação.

Capricórnio

Capricórnio deve colaborar com a família para solucionar problemas. Sua energia influencia positivamente colegas e parceiros. No amor, ofereça mais atenção.

Aquário

Aquário assume protagonismo nos assuntos financeiros familiares. Desse modo, o período traz vitórias pessoais no trabalho e nas finanças. Apoie sócios e parentes. Há possibilidade de lucros com vendas. No amor, motivação renovada.

Peixes

Peixes apresenta boas ideias e otimismo no trabalho. Pode contar com colaboração nos negócios e apoio familiar. O momento favorece o crescimento afetivo.

O horóscopo de 2 de março reforça a importância do equilíbrio nas decisões. Enquanto alguns signos devem agir com prudência, outros podem avançar com confiança.