Horóscopo de sexta (24): veja previsão de cada signo

Para o taurino a amizade é como o amor, tende a crescer aos poucos. Porém, quando se consolida, raramente termina. Valoriza as coisas boas e bonitas da vida, ama o conforto e o prazer. Tem o sentido do tato e do paladar bem aguçado. Desse modo, sua ação é lenta, concentrada e tranquila, buscando resultados práticos. Assume a responsabilidade com firmeza e seriedade.

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Quem nasceu hoje

Estará voltado para a parte prática da vida, por isso alcançará postos de destaques. Busca suprir suas necessidades e a da família através do trabalho. Está sempre contribuindo para que as pessoas tenham uma vida melhor. É digno, devotado e bondoso.

Alerta

Os nativos de Leão passam o dia no alerta, e os astros indicam rotina nesta fase negativa. Então, não deixe que a intransigência atrapalhe o relacionamento no trabalho. Assim, adie compras e mudanças no seu lar. Saúde em baixa. Amor com ciúme.

Áries – Fase que esta mais confiante para levar os negócios e trabalho em direção ao sucesso. Ganhos inesperados. Assim, novas aberturas na vida familiar, e melhorar a decoração da sua casa. Vênus, traz amor. C. 186 M.2640

Touro – Você deve aproveitar esta fase para usufruir das alterações que estão por acontecer. Desse modo, bons negócios, trabalho, novas amizades, viagens, compras e até o início de mudanças no lar. Amor leal. Cuide da saúde. C. 934 M. 1098

Gêmeos – Período que traz equilíbrio financeiro e afetivo. Dessa forma, amanhã Vênus, entrará no seu signo trazendo facilidade no lar e mudanças financeiras. Assim, o clima no amor será de harmonia. Tudo caminha bem. Sinta-se feliz. C. 628 M. 8967

Câncer – A posição dos astros indicam um dia para usufruir do apoio da família e colegas de trabalho. Comece a se preparar para uma surpresa financeira. Muita vitalidade. Então, dê mais apoio ao seu amor. C. 859 M. 3026

Leão – O dia é de alerta, evite discussões com a família. Não tente alterar o rumo da sua vida afetiva, nada de insatisfação. Desfavorável para viagens, compras, visitas ou mudanças profissionais. C. 745 M. 5713

Virgem – Período para organizar o trabalho e resolver as questões financeiras. Terá apoio para melhorar os ganhos. Grande magnetismo com seu amor. Dia especial com pessoas com as quais trabalha ou negocia. C. 419 M. 9571

Outros signos

Libra – Você sente que deve realizar algumas mudanças na vida financeira e profissional. Conseguirá acertar as questões domésticas. Então, cuide da aparência. A pessoa amada esta sintonizada com seu coração. C. 578 M. 6395

Escorpião – O momento é propício para tomar decisões financeiras importantes na sua vida familiar. Assim, conseguirá acertar os negócios e verá o sucesso acontecer. Boas novidades no lar. Amor com energias. Pode viajar. C. 095 M. 0180

Sagitário – Dia que deve dar atenção aos negócios e evitar novos acordos financeiros. Então, renove suas energias e cuide da alimentação, faça caminhadas. Surpresas com sua família. Conte com Gêmeos. C. 843 M. 4804

Capricórnio – Você sente que esta tudo bem e, que conseguirá o apoio da família. Assim, a pessoa amada esta disposta a satisfazer seus desejos e dar carinhos. Então, procure amigos de Escorpião e Câncer. Tente na loteria. C. 301 M. 7237

Aquário – Período tranquilo em relação aos assuntos domésticos, apoio de parentes distantes. Assim, guarde segredos relacionados aos negócios. Realce seu charme, o amor vem com muita paixão. Sucesso social. C. 720 M. 9476

Peixes – O dia será de total sucesso na área financeira, pode sair para compras, visitas, encontros de amigos e resolver problemas do trabalho. Assim, seja mais comunicativo com o seu amor. Saúde perfeita. C. 462 M. 6151