Horóscopo de terça (13) traz alertas e oportunidades; veja as previsões por signo
Escorpião permanece em fase de alerta até às 20h35.
Capricórnio mantém uma relação intensa com o trabalho e, nesse sentido, tende a ter dificuldade para se desligar mesmo em períodos de descanso. Contudo, ainda assim, o dia pede pausas mentais. Assim, o silêncio e a tranquilidade ajudam a recarregar as energias. Todavia, momentos de introspecção favorecem o equilíbrio emocional e físico.
Quem nasceu hoje
É uma pessoa inteligente e estratégica. Isso porque, usa bem suas qualidades para alcançar metas profissionais. Nesse sentido, a personalidade forte garante destaque natural. Além disso, demonstra afeto, carisma e competência em tudo o que faz.
Alerta
Escorpião permanece em fase de alerta até às 20h35. Desse modo, o mais indicado é manter a rotina no trabalho e na vida pessoal. Então, evite decisões importantes. Mas, após esse horário, o alerta passa para Sagitário pelos próximos dois dias e meio.
Previsões por signos
- Áries – O trabalho exige agilidade e foco financeiro. Isso porque, o momento favorece novos negócios. Obstáculos perdem força. Logo, no amor, a confiança fortalece a relação. C. 918 | M. 1481
- Touro – A fase favorece a continuidade dos projetos e o avanço financeiro. Valorize quem está ao seu lado. O ambiente familiar traz boas surpresas. Amor sensível. C. 135 | M. 0158
- Gêmeos – Confie mais nos colegas de trabalho. Além disso, a intuição ajuda nas finanças. Então, evite excessos de tarefas. No amor, atenção redobrada fortalece vínculos. C. 204 | M. 3320
- Câncer – O dia favorece decisões familiares e compras domésticas. Apoiar parentes traz bons resultados. No amor, a paixão se intensifica. Controle a ansiedade. C. 872 | M. 7967
- Leão – O setor profissional ganha destaque. Além disso, questões financeiras se resolvem com facilidade. Desse modo, apoio de superiores fortalece decisões. Amor envolvente. C. 057 | M. 5539
- Virgem – Seu potencial aparece no trabalho. Foque em aumentar ganhos. Assuntos familiares avançam bem. Evite críticas excessivas no amor. C. 429 | M. 8705
Outras previsões
- Libra – A Lua no signo favorece compras, visitas e negociações.Então, o clima familiar fica mais leve. Finanças equilibradas. Amor dinâmico. C. 325 | M. 6244
- Escorpião – O alerta pede cautela. Evite compras, viagens e decisões financeiras. Cuide da saúde e reduza o estresse. C. 763 | M. 4685
- Sagitário – O diálogo familiar flui bem. Além disso, o trabalho rende mais e abre novas possibilidades profissionais. Amor protetor e estável. C. 551 | M. 2073
- Capricórnio – O momento favorece trabalho, família e vida afetiva. Logo, sensibilidade em alta ajuda nas relações. Boa fase para viagens. Saúde equilibrada. C. 646 | M. 9810
- Aquário – Ainda há desafios a enfrentar. Use a intuição para resolver pendências financeiras. Assim, cautela com viagens e compras. Amor com ciúmes. C. 199 | M. 5737
- Peixes – Apoio no trabalho e na família fortalece decisões. Nesse sentido, o período favorece conquistas pessoais. Amor compreensivo. Finanças em alta. C. 884 | M. 0496
