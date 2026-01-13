Horóscopo de terça (13) traz alertas e oportunidades; veja as previsões por signo

Capricórnio mantém uma relação intensa com o trabalho e, nesse sentido, tende a ter dificuldade para se desligar mesmo em períodos de descanso. Contudo, ainda assim, o dia pede pausas mentais. Assim, o silêncio e a tranquilidade ajudam a recarregar as energias. Todavia, momentos de introspecção favorecem o equilíbrio emocional e físico.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa inteligente e estratégica. Isso porque, usa bem suas qualidades para alcançar metas profissionais. Nesse sentido, a personalidade forte garante destaque natural. Além disso, demonstra afeto, carisma e competência em tudo o que faz.

Alerta

Escorpião permanece em fase de alerta até às 20h35. Desse modo, o mais indicado é manter a rotina no trabalho e na vida pessoal. Então, evite decisões importantes. Mas, após esse horário, o alerta passa para Sagitário pelos próximos dois dias e meio.

Previsões por signos

Áries – O trabalho exige agilidade e foco financeiro. Isso porque, o momento favorece novos negócios. Obstáculos perdem força. Logo, no amor, a confiança fortalece a relação. C. 918 | M. 1481

– O trabalho exige agilidade e foco financeiro. Isso porque, o momento favorece novos negócios. Obstáculos perdem força. Logo, no amor, a confiança fortalece a relação. C. 918 | M. 1481 Touro – A fase favorece a continuidade dos projetos e o avanço financeiro. Valorize quem está ao seu lado. O ambiente familiar traz boas surpresas. Amor sensível. C. 135 | M. 0158

– A fase favorece a continuidade dos projetos e o avanço financeiro. Valorize quem está ao seu lado. O ambiente familiar traz boas surpresas. Amor sensível. C. 135 | M. 0158 Gêmeos – Confie mais nos colegas de trabalho. Além disso, a intuição ajuda nas finanças. Então, evite excessos de tarefas. No amor, atenção redobrada fortalece vínculos. C. 204 | M. 3320

– Confie mais nos colegas de trabalho. Além disso, a intuição ajuda nas finanças. Então, evite excessos de tarefas. No amor, atenção redobrada fortalece vínculos. C. 204 | M. 3320 Câncer – O dia favorece decisões familiares e compras domésticas. Apoiar parentes traz bons resultados. No amor, a paixão se intensifica. Controle a ansiedade. C. 872 | M. 7967

– O dia favorece decisões familiares e compras domésticas. Apoiar parentes traz bons resultados. No amor, a paixão se intensifica. Controle a ansiedade. C. 872 | M. 7967 Leão – O setor profissional ganha destaque. Além disso, questões financeiras se resolvem com facilidade. Desse modo, apoio de superiores fortalece decisões. Amor envolvente. C. 057 | M. 5539

– O setor profissional ganha destaque. Além disso, questões financeiras se resolvem com facilidade. Desse modo, apoio de superiores fortalece decisões. Amor envolvente. C. 057 | M. 5539 Virgem – Seu potencial aparece no trabalho. Foque em aumentar ganhos. Assuntos familiares avançam bem. Evite críticas excessivas no amor. C. 429 | M. 8705

Outras previsões